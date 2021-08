Álex González, estas han sido las mujeres que han pasado por el corazón del actor

01-01-1970 Álex González, nuevo embajador de BMW BMW, embajador, actor, Álex González Josefina Blanco / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 20/11/2019. MADRID, 8 (CHANCE) Siempre muy discreto con su vida privada, Álex González es uno de los actores más codiciados del panorama nacional. Logrando el equilibrio perfecto entre sus compromisos profesionales y sus horas de ocio, el actor está disfrutando al máximo de este verano en el que los rumores sobre una posible relación con la también actriz María Pedraza no dejan de sucederse.Aunque por el momento la pareja prefiere mantener su amistad en un segundo plano mediático, lo cierto es que tanto Álex como María han dejado algunas pistas en sus respectivas cuentas de Instagram sobre una posible historia de amor. "Right in the heart" (directo al corazón) escribía el actor en los comentarios de una bonita y senxual fotografía que María había subido a su cuenta de Instagram en la que aparece tumbada boca abajo sin la parte superior del biquini.A la espera de confirmar si esta amistad da un pasito más y se convierte en el affaire del verano, hay que recordar que Álex González ha disfrutado de bonitas historias de amor con algunas de las mujeres más conocidas de nuestro páis. La joven diseñadora Blanca Rodríguez fue una de las mujeres que conquistó el corazón del actor, tanto es así que su relación estaba más que consolidada en 2020 cuando Álex ya era uno más en la familia de Blanca. Finalmente la pareja puso punto y final a su relación continuando con sus vidas por separado.La relación entre Álex González y Adriana Ugarte se remonta a 2013 cuando los dos actores se conocieron en el rodaje de 'Combustión'. A finales de 2013 se relacionó a González con Hiba Abouk, su compañera en la serie 'El príncipe' y en enero de 2014 Ugarte decía en una revista que prefería quedarse "con lo bonito vivido".La historia de amor entre Álex González y Beatriz Montañez, que se alargó durante dos años, fue una de las más fotografiadas



MADRID, 8 (CHANCE)



Siempre muy discreto con su vida privada, Álex González es uno de los actores más codiciados del panorama nacional. Logrando el equilibrio perfecto entre sus compromisos profesionales y sus horas de ocio, el actor está disfrutando al máximo de este verano en el que los rumores sobre una posible relación con la también actriz María Pedraza no dejan de sucederse.Aunque por el momento la pareja prefiere mantener su amistad en un segundo plano mediático, lo cierto es que tanto Álex como María han dejado algunas pistas en sus respectivas cuentas de Instagram sobre una posible historia de amor. "Right in the heart" (directo al corazón) escribía el actor en los comentarios de una bonita y senxual fotografía que María había subido a su cuenta de Instagram en la que aparece tumbada boca abajo sin la parte superior del biquini.A la espera de confirmar si esta amistad da un pasito más y se convierte en el affaire del verano, hay que recordar que Álex González ha disfrutado de bonitas historias de amor con algunas de las mujeres más conocidas de nuestro páis. La joven diseñadora Blanca Rodríguez fue una de las mujeres que conquistó el corazón del actor, tanto es así que su relación estaba más que consolidada en 2020 cuando Álex ya era uno más en la familia de Blanca. Finalmente la pareja puso punto y final a su relación continuando con sus vidas por separado.La relación entre Álex González y Adriana Ugarte se remonta a 2013 cuando los dos actores se conocieron en el rodaje de 'Combustión'. A finales de 2013 se relacionó a González con Hiba Abouk, su compañera en la serie 'El príncipe' y en enero de 2014 Ugarte decía en una revista que prefería quedarse "con lo bonito vivido".La historia de amor entre Álex González y Beatriz Montañez, que se alargó durante dos años, fue una de las más fotografiadas en 2010 hasta que en el mes de julio de ese mismo año se confirmó su ruptura. De la mano de Chenoa conocíamos a la primera novia famosa del actor en 2005 y tan solo un año después, en 2006, la pareja puso punto y final a su relación.