Simone Biles: "No somos sólo atracciones"

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) TOKIO, JAPÓN3 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: AFP 1. Foto Simone Biles esperando para competir en final de barra de equilibrio en Tokio 2020 2. Foto Simone Biles preparándose para competir en final de barra de equilibrio en Tokio 2020 TOKIO, JAPÓN3 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: TOKYO 2020 3. SOUNDBITE 1 - Simone Biles, estrella de la gimnasia artística (mujer, inglés, 18 seg.): ""Honestamente ni siquiera esperaba una medalla en la barra. Simplemente intenté salir, hacer una buena prueba y competir una vez más en estos Juegos Olímpicos porque clasifiqué para las cinco finales pero luego desistí. Apestaba pero me emocionó estar en las gradas animando a todo el equipo de Estados Unidos"" "I honestly wasn't even expecting to medal on beam. I just was trying to go out there and hit a good beam set and compete one more time at this Olympic Games, because I qualified for all five finals, but then I pulled out. It sucked, but I was excited to be in the stands and cheering for all of Team USA." 4. Plano medio conferencia de prensa 5. SOUNDBITE 2 - Simone Biles, estrella de la gimnasia artística (mujer, inglés, 21 seg.): ""Traer el tema de la salud mental, creo que debería hablarse mucho más, especialmente con los atletas, porque sé que algunos atravesamos las mismas cosas y siempre nos dicen que lo superemos. Pero somos un poco mayores ahora y podemos hablar. Al final del día, no somos solo atracciones, somos humanos, y pasan cosas detrás de escena con las que también tratamos de lidiar"" "To bring the topic of mental health, I think it should be talked about a lot more, especially with athletes, because I know some of us are going through the same things, and we're always told to push through it. But we're all a little bit older now and we can kind of speak for ourselves. At the end of the day, we're not just entertainment, we're humans, and there are things going on behind the scenes that we're also trying to juggle with as well." WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS29 DE SEPTIEMBRE DE 2016FUENTE: AFPTV 6. Zoom in Simone Biles en la Casa Blanca con el expresidente estadounidense Barack Obama y la Primera Dama Michelle Obama tras los Juegos Olímpicos de 20167. Plano medio Simone Biles con el expresidente estadounidense Barack Obama y la primera dama Michelle Obama8. Plano general Simone Biles con el expresidente estadounidense Barack Obama y la primera dama Michelle Obama9. Primer plano Simone Biles10. Primer plano Simone Biles11. Primer plano Simone Biles ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: CentralBiles vence "demonios" con un bronce en gimnasia y en atletismo comienza "una nueva era" Por Manuel CABELLO DUJO =(Fotos+Infografía+Video)= Tokio, 3 Ago 2021 (AFP) - La estrella de la gimnasia Simone Biles logró derrotar los "demonios en la cabeza" que le habían impedido competir hasta ahora y se colgó un bronce en barra de equilibrio en una jornada olímpica que vivió un momento apoteósico con el récord del mundo del noruego Karsten Warholm en el 400 m vallas.En el último día de competición en el Centro Gimnástico Ariake llegó el momento que todo el mundo esperaba: la reaparición de Biles."Lo hice por mí y estoy orgullosa de haber sido capaz de competir una vez más", dijo Biles a los periodistas, una vez superados aparentemente sus problemas de angustia y participar en la última final olímpica."Somos seres humanos, no sólo atracciones, y pasan cosas por detrás de las que la gente no tiene ni idea", añadió, precisando que también había perdido a su tía hace dos días.El bronce endulza la dura semana de Biles, desde que la estrella más esperada de estos Juegos se retirara en la final del concurso general por equipos por sus "demonios en la cabeza" que le provocaron falta de confianza para competir.En esta última jornada de la gimnasia en Tokio-2020 se llevaron los últimos oros la china Guan Chenchen (barra de equilibrio), su compatriota Xou Jingyuan (barras paralelas) y el japonés Daiki Hashimoto (barra fija). - Primer atleta que baja de los 46 segundos - El otro gran momento de esta jornada se vivió en el Estadio Olímpico con la final de los 400 m vallas, en la que Warholm pulverizó su propio récord del mundo, rebajándolo en 76 centésimas, para convertirse en el primer atleta que baja de los 46 segundos en esa prueba (45.94)."Pensaba en esto día y noche, en obtener esta medalla para mi colección. No he tocado ni una valla y he sido incluso capaz de reacelerar en el final. Ha sido algo enorme, es histórico", celebró Warholm tras su récord."Estamos ante una nueva era, la del renacer de los 400 metros vallas. Creo que vamos a vivir nuevas carreras como esta en el futuro", añadió el noruego que el pasado 1 de julio ya había corrido la distancia en 46.70, batiendo la marca que tenía Kevin Johnson desde Barcelona-1992 (46.78).Pero no solo el nórdico impresionó, sino que los otros dos corredores en el podio, el estadounidense Rai Benjamin (46.17) y el brasileño (46.72) Alison dos Santos, establecieron la tercera y la cuarta mejor marca de la historia.También en atletismo y tras ganar el 100 m, la jamaicana Elaine Thomson-Hera hizo doblete con el 200 m y repitió el resultado de Rio-2016.Y, sin sorpresa, el sueco Armand Duplantis se colgó en oro en salto con garrocha con un concurso sin fallo que detuvo en 6,02 m, pero no pudo batir su propia plusmarca (6,16 m), errando en sus tres intentos en 6,19. En esta prueba, el brasileño Thiago Braz, campeón olímpico en Rio-2016, fue tercero. - España y Brasil por el oro en fútbol - Brasil y España se impusieron con muchas dificultades a México (4-1 en penales) y a Japón (1-0 en la prórroga), respectivamente, y disputarán la final del torneo masculino de fútbol el próximo sábado en Yokohama.Para España, la desilusión llegó con la derrota frente al 'Team USA' (95-81), lo que significa el final de la era más dorada del baloncesto español, ya que tras el partido los hermanos Pau y Marc Gasol anunciaron su adiós a la selección.La de los Gasol no fue la única despedida. Luis Scola también dijo adiós tras perder Argentina contra Australia por 95-79 en otro de los cuartos de final."Fue un golpe bajo, estaba esperando terminar el partido... Estoy un poco golpeado emocionalmente. Estábamos todos viviendo una situación muy especial. Haber visto a los rivales, a los periodistas, a los árbitros, me golpeó un poco", señaló el jugador de 41 años y cinco Juegos Olímpicos, tras ser sustituido a falta de un minuto y recibir un homenaje de compañeros, rivales y árbitros.mcd/psr ------------------------------------------------------------- "No somos sólo atracciones", recuerda Biles =(Fotos)= Tokio, 3 Ago 2021 (AFP) - La estrella estadounidense de la gimnasia Simone Biles, ganadora este martes de la medalla de bronce en la barra de equilibrio tras unos Juegos Olímpicos de pesadilla, recordó que los deportistas no son "sólo atracciones", declarándose orgullosa de haber vuelto a competir."Lo hice por mí y estoy orgullosa de haber sido capaz de competir de nuevo (en Tokio). Hay que darse cuenta de que somos seres humanos, no sólo unas atracciones", afirmó Biles en zona mixta."Pasan cosas por detrás de las que la gente no tiene ni idea. Físicamente, no habría podido hacer las otras finales sin ponerme en peligro porque hay giros y habría seguido perdiéndome en el aire y estrellándome", explicó la gimnasta, que reapareció este martes tras una semana parada."Hace dos días perdí a mi tía y no esperaba que ocurriera durante los Juegos, pero competir de nuevo y haber tenido el apoyo de todo el mundo, lo es todo para mí. Me siento aliviada, pero me siento como alguien que tiene que volver a casa y trabajar consigo mismo", añadió la flamante medallista de bronce.Biles dejó entrever que sigue teniendo problemas de "pérdida de figura": "Con sólo ver a los otros hacer giros, me dan ganas de vomitar... No entiendo cómo lo consiguen", dijo."Ya había tenido 'twisties' (pérdidas de referencia en el aire, ndlr) antes, pero nunca me había pasado durante una competición tan importante, sólo de vez en cuando, en el entrenamiento", aseguró."Los médicos me han examinado todos los días y tuve sesiones con un psicólogo deportivo. Entrenar durante cinco años, venir aquí y no ser capaz de hacer algo, no ha sido muy divertido", se lamentó ante los periodistas.Ahora "voy a concentrarme en mí misma más que esconder todo bajo la alfombra. Y cuando volvamos (a Estados Unidos), tengo una gira, que algunas chicas hará conmigo, estoy impaciente por hacerla", adelantó la gimnasta."Tengo que asimilar estos Juegos Olímpicos, ha pasado muchas cosas. No estoy pensando para nada en París (2024). Hay tantas cosas sobre las que tengo que trabajar primero", dijo."Diría a los otros atletas: poned vuestra integridad física por encima de todo, aunque eso supongo ausentarse de las mayores competiciones, será mejor mentalmente. Mi salud física y mental cuentan más que todas las medallas que pueda ganar", concluyó. dec-sah-es/gr/