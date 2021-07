El artista puertorriqueño Bryant Myers lanza su primer tema desde el inicio de la pandemia

En la imagen un registro del cantante urbano puertorriqueño Bryant Myers, en Miami (Florida, EE.UU.). EFE/Giorgio Viera/Archivo

San Juan, 30 jul (EFE).- El cantante urbano puertorriqueño Bryant Myers estrenó este viernes su nuevo sencillo y video musical, "AirDrop", el primer tema que lanza desde el inicio de la pandemia de la covid-19, según informaron sus representantes.

Durante el periodo más crítico de la pandemia, el artista se mantuvo activo en las redes sociales, pero no había tenido la oportunidad de presentar música nueva para sus seguidores, explicó un comunicado de prensa.

"Este es mi momento. Vengo con mucha música y una nueva organización de manejo. Eso me tiene bien contento. Este tema fue como mi desahogo después de tanto tiempo sin sacar música", resaltó Myers en el texto.

"La pandemia nos detuvo, pero no nos sacó de la pelea. Esperen más del 'Minor'", afirmó el intérprete, considerado como uno de los precursores del trap latino en Puerto Rico.

Con "AirDrop", producido por Beatlionaire, el vocalista muestra su madurez musical y desvela una voz melódica y mucho más comercial, pero al mismo tiempo conserva el tono grueso y profundidad que caracterizan a su voz.

La lírica se inspira en el sistema de envío de data entre iPhones, conocido como "AirDrop", y lo utiliza como metáfora para plasmar el deseo del vocalista de llegar hasta donde se encuentra la chica que ama, cada vez que ella le hace saber por mensaje de texto que quiere verlo.

El video musical fue filmado en República Dominicana bajo la dirección de Frankiny, y Myers debuta, en esta ocasión, como productor.

De esta forma, Bryant Myers retoma su carrera con nuevos bríos, muchos planes y una agenda llena de presentaciones.