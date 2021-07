22-05-2021 Cultura.- Zack Snyder pone en marcha la secuela de Army of the Dead (Ejército de los Muertos). Tras el estreno de Ejército de los Muertos (Army of the Dead) el pasado mayo, el director Zack Snyder dejó caer sus planes de rodar una secuela. Además de estar preparando otros proyectos relacionados con su nuevo universo zombie, ya se ha confirmado que la cinta tendrá una segunda parte. CULTURA NETFLIX



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Tras el estreno de Ejército de los Muertos (Army of the Dead) el pasado mayo, el director Zack Snyder dejó caer sus planes de rodar una secuela. Además de estar preparando otros proyectos relacionados con su nuevo universo zombie, ya se ha confirmado que la cinta tendrá una segunda parte.



Según The Hollywood Reporter la compañía de Snyder, Stone Quarry Productions, ha firmado un contrato de preferencia con Netflix. "Mi objetivo y mi esperanza son traer la mayor cantidad de contenido de calidad que pueda y hacerlo a una escala gigante. Grandes proyectos y grandes películas", declaró Snyder a la publicación.



El realizador está desarrollando la secuela en colaboración con el coguionista de la primera película, Shay Hatten. Su intención es abordar el proyecto después de la película Rebel Moon, que también se podrá ver en Netflix.



Además de la secuela, ya está en marcha Army of Thieves, película precuela escrita por Hatten y dirigida por Matthias Schweighöefer, quien también retoma su papel de Ludwig Dieter de Ejército de los Muertos. La cinta también contará en su reparto con Nathalie Emmanuel, Ruby O'Fee, Stuart Martin y Guztavo Khanage. Snyder es productor del filme. Todo apunta a que se estrenará en otoño de 2021.



Además, Netflix lanzará Army of the Dead: Lost Vegas, spin-off de Ejército de los Muertos. Se trata de una serie de animación escrita por Shay Hatten y Jay Oliva que se ambientará en los primeros momentos del apocalipsis zombie. El elenco incluye las voces de Scott Ward (Dave Bautista), su hija Kate (Ella Purnell), y sus compañeros mercenarios, Maria Cruz (Ana de la Reguera), Marianne Peters (Tig Notaro) y Vanderohe (Omari Hardwick). Se espera que se estrene en 2022.