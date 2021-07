Ante nuevas variantes, Apple pospone regreso a las oficinas

The Apple Park campus in Cupertino, California.

(Bloomberg) -- Apple Inc., en respuesta a un aumento en las variantes de covid, retrasó por lo menos un mes el regreso a las oficinas hasta octubre y recomendó que los trabajadores de sus tiendas minoristas porten cubrebocas, según personas con conocimiento del tema.

El fabricante del iPhone es uno de los primeros gigantes tecnológicos de Estados Unidos que retrasan los planes para volver a la normalidad, en tanto que el covid-19 y las variantes altamente transmisibles persisten en todo el mundo. Apple dará a sus empleados un sobreaviso de al menos un mes antes de exigir el regreso a sus instalaciones, dijeron las personas, pidiendo el anonimato por tratarse de la política interna.

La compañía instó a los trabajadores de las tiendas, vacunados o no, a que comiencen a usar cubrebocas nuevamente, dijeron otras personas familiarizadas con el asunto. En las regiones donde las autoridades locales han restablecido los mandatos de mascarillas, los trabajadores minoristas deben cumplirlos, dijo la compañía a los empleados. Apple había abandonado su mandato de mascarlla en interiores en junio.

El director ejecutivo Tim Cook les dijo a los empleados en junio que comenzarían a regresar a las oficinas a principios de septiembre y por lo menos tres días a la semana. En un memorando interno en ese momento, Cook citó la disponibilidad de vacunas y la disminución de las tasas de contagios. Durante la pandemia, algunos empleados del gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, siguieron trabajando desde las oficinas de Apple algunos días.

Sin embargo, incluso con la mitad de los estadounidenses vacunados, el covid-19 continúa matando personas más rápido que las armas, los accidentes automovilísticos y la influenza combinados, según una revisión de Bloomberg de los datos de mortalidad. Después de 10 semanas de disminuciones globales en las muertes por covid, la variante delta altamente transmisible está impulsando un nuevo repunte. En EE.UU., funcionarios de salud advirtieron que podría estar en marcha una reversión similar: los casos diarios se han duplicado desde un punto bajo el mes pasado, y las hospitalizaciones están aumentando nuevamente.

Corporaciones de todo el mundo están lidiando con cómo adaptarse a las cambiantes demandas laborales en la era posterior al covid. La decisión de Apple se produce cuando sus propios empleados criticaron la fecha límite de septiembre como demasiado pronto. En un correo electrónico a los empleados sobre el retraso de los planes de regreso, Apple citó el covid-19 en lugar de las preocupaciones de los empleados sobre las opciones remotas limitadas.

Cuando finalmente se requiera que los empleados de Apple regresen, se espera que trabajen desde la oficina los lunes, martes y jueves. Los miércoles y viernes serán opcionalmente remotos para algunos miembros del personal, mientras que aquellos que trabajen en hardware deberán trabajar desde la oficina cuatro o cinco días a la semana. Apple también dijo que ofrecería al personal dos semanas de trabajo remoto al año. El arreglo híbrido de regreso al trabajo es un piloto, dijo Apple al personal, y será reevaluado el próximo año.

Nota Original:Apple Postpones Office Return, Urges Store Workers to Wear Masks

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.