Toyota retira anuncios de TV de JJ.OO., CEO no irá a inaguración

(Bloomberg) -- Toyota Motor Corp. no transmitirá anuncios de televisión en Japón durante los Juegos Olímpicos y su presidente no asistirá a la ceremonia de apertura, a medida que crece la preocupación por la celebración de los Juegos en medio de la pandemia a pocos días del inicio.

La decisión de Toyota, que sigue siendo patrocinador mundial del evento, se produce después de que la estrella del tenis estadounidense Coco Gauff se retirara por haber contraído covid-19 y de que dos futbolistas sudafricanos dieran positivo en la Villa Olímpica.

El portavoz de Toyota, Shino Yamada, confirmó la decisión de no emitir anuncios, de la que ya había informado Kyodo News. Parte de la razón por la que el presidente Akio Toyoda no asistirá a la ceremonia inaugural es que no se permitirá la entrada de espectadores a los eventos, dijo Yamada.

Los Juegos, que comienzan el viernes, serán los primeros que se celebran sin espectadores. Tokio enfrenta un aumento en los casos de coronavirus, lo que llevó al Gobierno a declarar el cuarto estado de emergencia en la capital a principios de este mes. La ciudad reportó el sábado 1.410 nuevos casos, el mayor número desde el 21 de enero.

Toyota continuará apoyando los Juegos, lo que incluye la exhibición de su logotipo y ofrecer viajes a los deportistas, dijo Yamada en un correo electrónico.

“No estamos retirando el plan por cuestiones de corto plazo o por la situación actual”, dijo el portavoz. “Es algo que hemos considerado durante un tiempo dada la situación del covid en Japón”.

La preocupación por la propagación de infecciones por coronavirus entre atletas, entrenadores y el resto del personal relacionado con los Juegos Olímpicos es cada vez mayor. Un artículo en The Medical Journal of Australia afirma que la estrategia de pruebas diarias a los atletas puede no ser suficiente para prevenir las infecciones.

“Se propone que los 11.000 deportistas se reúnan diariamente en una zona exclusiva de prueba en la villa para garantizar las pruebas”, que es más que el típico máximo de pruebas diarias de 10.000 personas en Tokio, según la revista. “La posibilidad de transmisión dentro de este único lugar debe ser considerable”.

Tres miembros de la selección masculina de fútbol sub-23 de Sudáfrica, los jugadores Thabiso Monyane y Kamohelo Mahlatsi, y un analista de vídeo, dieron positivo y están aislados, informó la asociación de fútbol de la nación en un comunicado. El entrenador de Rugby de la nación, Neil Powell, también dio positivo.

Taka Masaya, portavoz de los Juegos de Tokio, dijo que aunque no estaba al tanto del informe de que Toyota no emitiría anuncios, “lo que puedo decir es que esos socios y patrocinadores deben haber estado complicados para apoyar a Tokio 2020”.

“Hay un sentimiento mixto del público hacia los juegos”, dijo Masaya en una conferencia de prensa el lunes. “Debe haber una decisión por parte de cada empresa en términos de cómo deben poder transmitir sus mensajes a las audiencias públicas desde una perspectiva corporativa”.

Una encuesta realizada por la emisora JNN el 3 y 4 de julio reveló que un 35% de los encuestados estaba a favor de realizar los Juegos Olímpicos sin espectadores, mientras que el 26% quería que se permitiera la presencia de algunos fanáticos y el 34% quería cancelar los juegos o posponerlos nuevamente.

Toyota declaró en junio que espera que el público y los deportistas olímpicos reciban “una explicación satisfactoria” sobre el propósito de la celebración de los juegos. Otros líderes empresariales también se han pronunciado sobre la celebración de los Juegos.

Masayoshi Son, el multimillonario fundador de SoftBank Group Corp., criticó la presión para la celebración de los Juegos, mientras que Hiroshi Mikitani, director ejecutivo del minorista en línea Rakuten Group Inc., lo comparó en mayo con a una “misión suicida”. Un editorial del periódico Asahi, otro patrocinador, pidió que se cancelaran los juegos.

Nota Original:Toyota Pulls Olympics TV Ads, CEO to Skip Opening Ceremony (1)

More stories like this are available on bloomberg.com