Francesa Julia Ducournau, segunda directora en ganar la Palma de Oro por "Titanio"

Con declaraciones y detalles ///Cannes, Francia, 17 Jul 2021 (AFP) - La francesa Julia Ducournau se convirtió este sábado en la segunda mujer en ganar la Palma de Oro del Festival de Cannes, con su filme "Titanio", el más violento y transgresor de la competición.El presidente del jurado, el director estadounidense Spike Lee, anunció el premio de forma accidental, al principio de la ceremonia cuando debía comunicar el galardón a la mejor interpretación masculina. Posteriormente, se disculpó. "Lo siento, metí la pata".Ducournau se alzó así con el máximo galardón, 28 años después de que lo hiciera la neozelandesa Jane Campion por "El piano", ex aequo con "Adiós a mi concubina", del chino Chen Kaige. De 37 años, es además la más joven de los 24 directores en liza de esta edición, la primera que se realiza en tiempos de pandemia."Gracias al jurado por llamar a una mayor diversidad en nuestras experiencias en el cine y en nuestras vidas. Gracias al jurado por dejar entrar a los monstruos", dijo entre lágrimas la directora, muy aficionada a las películas de horror, al recibir la Palma. Junto a Lee, en el jurado de mayoría femenina figuraron entre otros el director brasileño Kleber Mendonça ("Bacurau") y la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal ("The Dark Knight").Radical, excéntrica, la película "Titanio" arranca con un accidente de coche en el que una niña, Alexia, resulta herida de gravedad y los médicos tienen que ponerle una placa de titanio en el cráneo. Años más tarde, la joven, interpretada por la enigmática Agathe Rousselle, siente una atracción sexual por los coches y se vuelve una asesina convulsiva. Como arma, emplea un punzón de madera que recuerda al picahielos de la asesina interpretada por Sharon Stone en "Instinto básico", de Paul Verhoeven. - "Películas ovnis" - "Uno de mis objetivos fue traer el cine de género o las películas 'ovnis' a los festivales generales para dejar de marginar una parte de la producción francesa", había dicho días atrás la directora. "El género también permite hablar del individuo y muy profundamente de nuestros miedos y deseos", añadió.Ducournau ya sacudió Cannes en 2016 con "Crudo", su ópera prima sobre una estudiante de veterinaria que se convertía en caníbal.La francesa se impuso a grandes figuras del séptimo arte, como Wes Anderson, Asghar Farhadi, Paul Verhoeven y Nanni Moretti y desbancó a la gran favorita de la crítica, la japonesa "Drive my car", que se conformó con el premio al mejor guión."Titanio" sucede así a "Parásitos", el thriller tragicómico del surcoreano Bong Joon-ho que arrasó en 2020 en los Óscar.- "Memoria", premiada - El Gran Premio, el segundo más importante, se lo llevó "Un héroe", del oscarizado director iraní Asghar Farhadi, por su historia que arroja luz sobre la perversidad de las redes sociales, ex aequo con "Compartment nº 6", del finlandés Juho Kuosmanen.El filme contemplativo "Memoria", del tailandés Apichatpong Weerasethakul, rodado en Colombia en español e inglés, se llevó por su parte el premio del Jurado, ex aequo con "La rodilla de Ahed", del israelí Nadav Lapid.La película del cineasta tailandés está protagonizada por la actriz británica Tilda Swinton y también participan los actores colombianos Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz y el mexicano Daniel Giménez.Al recibir el premio, el director hizo un llamamiento a los gobiernos de Tailandia y de Colombia, dos países que atraviesan situaciones difíciles, suplicándoles que "despierten y trabajen para sus pueblos". - A los pies de Renate Reinsve- El premio a la mejor interpretación femenina se lo llevó la noruega Renate Reinsve, considerada la revelación del certamen. A sus 33 años, esta desconocida del gran público fue recompensada por su papel de milenial en plena crisis en "The worst person in the world", de su compatriota Joachim Trier.Otro joven actor, el estadounidense Caleb Landry Jones, de 31 años, fue recompensado con el premio masculino por encarnar al autor de una matanza que traumatizó a Australia en 1996 en la película "Nitram".Latinoamérica tuvo una discreta presencia en la selección oficial. Sin embargo, el cortometraje "Cielo de agosto", de la brasileña Jasmin Tenucci, se llevó una Mención Especial.app-es/pc -------------------------------------------------------------