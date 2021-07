EE.UU. choca con México y Canadá en el T-MEC por vehículos

(Bloomberg) -- Estados Unidos discrepa con México y Canadá sobre las reglas relativas al envío de automóviles entre los países. Fabricantes automotriz y los Gobiernos de los vecinos de EE.UU. han indicado a la Administración Biden que está poniendo en riesgo el éxito de un nuevo pacto comercial.

El desacuerdo radica en la forma de calcular el porcentaje de un vehículo que proviene colectivamente de los tres países bajo el acuerdo entre EE.UU., México y Canadá, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron anonimato. El acuerdo entró en vigor en julio pasado, reemplazando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, pero las nuevas reglas de origen están diseñadas para una implementación gradual a lo largo de tres años.

EE.UU. insiste en una forma más estricta de lo que México y Canadá creen haber acordado para el recuento del origen de ciertas partes fundamentales como motores, transmisiones y sistemas de dirección, en el cálculo general, dijeron las personas. Eso dificulta que las plantas en México y Canadá cumplan con el nuevo umbral del 75% de contenido regional, superior al 62,5% del TLCAN, para poder comerciar bajo un formato libre de impuesto, dijeron las personas.

Por ejemplo, si una parte central usa un 75% de contenido regional y, por lo tanto, califica bajo este requisito, México y Canadá argumentan que el T-MEC les permite redondear la cifra al 100%, para efectos de un cálculo más amplio del contenido regional general de un automóvil. No obstante, EE.UU., argumenta que 75% es el porcentaje que se debería usar en el cálculo más amplio, lo que dificulta alcanzar el umbral general libre de impuestos.

Así es como resumen el tema en una nota redactada por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, conocida como AMIA, y obtenida por Bloomberg News.

Adam Hodge, portavoz de la representante comercial de EE.UU., dijo por correo electrónico que EE.UU. “sigue comprometido con los requerimientos de valor regional que los países acordaron bajo el T-MEC”.

La oficina de prensa de la Secretaría de Economía de México declinó hacer comentarios de inmediato. Un portavoz de la ministra de Comercio de Canadá, Mary Ng, declinó hacer comentarios.

La representante de Comercio de EE.UU., Katherine Tai, nombrada por el presidente Joe Biden, resaltó repetidamente en las últimas semanas que la Administración se adhiere a una política comercial “centrada en los trabajadores” y busca lazos amistosos con los sindicatos de la nación. El mes pasado, se dirigió a la federación laboral más grande de EE.UU. en una medida que su director calificó de primicia histórica.

El portavoz de United Auto Workers, Brian Rothenberg, dijo en un correo electrónico que el grupo, el sindicato automotriz más grande de EE.UU., apoya la interpretación más estricta del T-MEC de la Administración Biden.

Postura sorpresiva

Para México, el requerimiento de la Administración Biden es sorpresivo, porque el país creía que el tema se había resuelto en conversaciones con la Administración del entonces presidente Donald Trump en 2018 y 2019, dijeron las personas. Los automóviles son un tema central del T-MEC, y México percibe el requisito de EE.UU. como un intento por parte de la Administración Biden de renegociar un aspecto clave del acuerdo, comentaron las personas.

México, junto con Canadá, está considerando presentar una demanda formal contra EE.UU. bajo el T-MEC, que apenas lleva un año en vigencia. Esto podría resultar en un panel de disputa para escuchar los argumentos de los países, dijeron las personas.

La secretaria de Economía mexicana, Tatiana Clouthier, y la canadiense Mary Ng discutieron el conflicto con Tai cuando se reunieron en Ciudad de México la semana pasada, indicaron las personas. Clouthier planea viajar a Washington la próxima semana y abordar el tema con Tai, dijeron.

Si las reglas se vuelven demasiado onerosas, los fabricantes de automóviles podrían optar por renunciar a la calidad libre de impuestos y en su lugar pagar el arancel de 2,5% que cobra EE.UU. según las normas de la Organización Mundial del Comercio, dijo Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Partes Automotrices de Canadá. La situación surge después de que la industria automotriz ya se vio obligada a cerrar el año pasado debido a la pandemia de covid-19 y ahora lidia con una crisis de escasez de chips para vehículos.

La interpretación de la Administración Biden de las reglas de origen “no coincide con el consenso tripartito de como se administrarían las nuevas reglas”, dijo Volpe. “Su interpretación dificultaría a los fabricantes automotriz llegar a los mínimos regionales acordados de valor de contenido”.

Nota Original:U.S. Clashes With Mexico, Canada on Car Rules in Risk to USMCA

More stories like this are available on bloomberg.com