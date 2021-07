Carlos Alba carga contra Lara Sajen y muestra su apoyo a Olga Moreno

13-07-2021 Carlos Alba EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 13 (CHANCE)



Después de cargar contra Olga Moreno en su llamada de apoyo a Tom Brusse hace unos días - en la que le advirtió que tuviese mucho cuidado con las nuevas amistades que estaba haciendo porque no eran sinceras - Carlos Alba da marcha atrás en sus ataques y defiende a la mujer de Antonio David Flores, a la que define como una superviviente nata. Además, nos ha hablado de su reencuentro con Lara Sajen en el plató de 'Supervivientes', con la que durante el concurso protagonizó varios enfrentamientos.



- CHANCE: ¿Cómo ha sido el encuentro con Lara después de haber tenido vuestros más y vuestros menos?



- CARLOS: Hombre, el encuentro con Lara como ella misma dice, con nuestros más y con nuestros menos* Ella sabe los perdones que tiene que pedir, de lo que tiene que disculparse y nada más. Yo por mi parte súper bien, la verdad. Yo creo que tiene mucha inquina dentro, prefiero quedarme con el hermano, con Sergio, que creo que es mejor persona que ella.



- CH: Se dice en el concurso que tú eres el bien queda del concurso con todo el mundo.



- CARLOS: Yo siempre digo que ella utiliza el bien queda, yo digo que salga una imagen mía, una sola imagen en la que salga quedando bien con la gente, ¿no? Yo creo que con todos los compañeros he sido igual, tanto con unos como con otros y yo creo que la bien queda se retrata. Primero hablo de ti y cuando me pillan después suelto todo el perdón. Yo digo que cuando te pillan pedir perdón es lo más sencillo del mundo, pero bueno, yo creo que la bien queda es ella, el papel se lo ha hecho bien y su estrategia y sus cosas tendrá.



- CH: Ayer reconociste que vosotros también habíais robado comida.



- CARLOS: Yo no robo, yo cojo prestado* Yo siempre digo que estamos en un programa de supervivencia y yo creo que no robo, en este caso cuando robas a tus compañeros que siempre hay que meterse en el lugar de los otros. Bajo de mi punto de vista no, eso son unos cocos, los cocos por la isla que Dios los tiran y como Dios los tira, pues alabado sea el grandísimo. Como yo con Gianmarco somos uña y carne pues que hacemos, nos comemos los coquitos.



- CH: ¿No te parece desmedido como está todo el mundo con Olga?



- CARLOS: Yo lo que creo por parte de Olga, yo siempre lo he dicho, es una superviviente nata porque dónde está llegando la tía la verdad que fenomenal. Aparte lucha y yo siempre digo que el mérito que ella está haciendo no le puede quitar cualquier gesto que ella puede hacer, ¿no? La verdad es que para mí chapó Olga porque es una tía que ha sido líder, tanto luchar, compañera* Lo tiene todo. ¿Qué hay a veces en la vida que cometemos fallos? Yo creo que los cometemos todo el mundo. Ella ha cometido el fallos con Melyssa en este caso, que es su íntima amiga, pero bueno, si somos amigos somos para la bueno y para lo malo. Yo creo que te ha pedido disculpas, te ha pedido perdón pues vamos a recular un poquito y ya está que tampoco hay que crucificar a la gente, ¿no?



- CH: La frase que le ha dedicado a Lara*



- CARLOS: Yo creo que la frase que le dedicó a Lara, yo creo que ella estuvo ahí acertada. Más vale tenerla de amiga que de enemiga, todos sabemos cómo es Lara porque aquí decimos que Lara es un torbellino y no, Lara es mala. Lara es mala, Lara va a hacer daño. Yo siempre digo que desde que entré en 'Supervivientes' a mí me encasilló cuando yo nunca le he hecho nada y a mí me encasilló desde el primer momento y así siguió, y su motivo tendrá, que no sé cuáles son, y los motivos los tiene con todos no solo conmigo. Habla mal de todo el mundo y yo creo que a lo mejor fue una conversación de Olga con Gianmarco que tuvo ese punto desafortunado, pero no es desafortunado porque para tener de enemiga a Lara la tengo de amiga y si encima la tengo al lado porque estando allí en la isla lo que está claro es que, por ejemplo, Lara siempre lo que hacía recarpetear a Olga y Olga hacia lo mismo. Yo creo que era un mutuo de no me voy a llevar bien con ella* Prefiero llevarme bien que mal, pero tanto una como la otra. Yo creo que es así desde mi punto de vista.