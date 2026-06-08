La UE aborda cómo invertir los 6.600 millones que desbloqueará en ayuda militar a Ucrania

Nicosia, 8 jun (EFE).- Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) abordan este lunes en una reunión informal cómo gastar los 6.600 millones de euros de apoyo militar a Ucrania que bloqueaba el anterior Gobierno de Hungría, y debatirán si usarlo para reembolsar parte del material donado o entregar esa ayuda a Kiev, indicó la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

"Ahora contamos con un nuevo ministro húngaro, lo que también significa que estamos avanzando en el desbloqueo de los 6.600 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP). De hecho, hoy también estamos debatiendo cómo utilizar esos fondos", indicó Kallas a la prensa a su llegada al encuentro de los ministros.

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Durante el tiempo que el Gobierno de Viktor Orbán vetó el desembolso de esos fondos, los Estados miembros continuaron con el envío de material letal y no letal a Ucrania.

"La idea inicial era reembolsar las contribuciones y compartir la carga. Pero ahora también se plantea la cuestión de si debería centrarse más en dar la ayuda a Ucrania o en el reembolso de las contribuciones que ya se han realizado", detalló Kallas.

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En ese contexto, la política estonia dijo que ha presentado una propuesta de compromiso que "tiene en cuenta a ambas partes".

"Pero creo que el desbloqueo de los 6.600 millones de euros es un paso muy, muy importante en el que estamos trabajando", apostilló.

Sobre el uso que Ucrania podría hacer de los fondos europeos, Kallas señaló que también hay discusiones sobre ese punto y que algunos Estados miembros quieren imponer "condiciones claras" sobre la compra de capacidades o reformas que debería hacer el país.

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"Pero, al mismo tiempo, no dejamos de insistir en que las necesidades urgentes de Ucrania deben ser la máxima prioridad, ya que, ante todo, necesitan defenderse a sí mismos y proteger su sistema de defensa aérea", agregó.

Preguntada por los envíos de alúmina que están llegando a Rusia desde Irlanda, Kallas recordó que ese material no está sujeto a sanciones pero que habría que "analizar más a fondo" el asunto y "quizá imponer sanciones también si eso está ayudando tanto a Rusia a financiar esta guerra".

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Por su parte, el secretario de Estado de Asuntos Europeos y Defensa de Irlanda, Thomas Byrne, afirmó que su Gobierno está investigando esos envíos y garantizó el apoyo de su país a todas las sanciones contra Rusia propuestas desde la UE.

"Cuando se conozcan los resultados de esa investigación, no me cabe duda de que el Gobierno lo discutirá con la Comisión Europea", apuntó.

Por lo que respecta a la reunión de la víspera entre los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Kallas subrayó que "tenemos que hacer todo lo posible para que Rusia y Ucrania entablen un diálogo, porque, al fin y al cabo, tienen que llegar a un acuerdo".

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"Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta también nuestros intereses europeos fundamentales, porque hay algunas cuestiones que nos preocupan en lo que respecta al alivio de las sanciones y al desbloqueo de los activos", advirtió, no obstante.

Kallas consideró que Rusia no quiere negociar directamente y dejó patente que está intensificando sus ataques contra Ucrania.

En cuanto a las capacidades antidrones que la UE quiere reforzar en su flanco este, la alta representante dijo que siguen trabajando en ello "en estrecha colaboración con la OTAN" y junto a la industria de defensa ucraniana, que cuenta con "los conocimientos necesarios" en esa materia. EFE

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