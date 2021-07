Los nuevos ministros de Sánchez asumen hoy sus cargos

Los nuevos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez asumen este lunes sus cargos, en un intercambio de carteras que comenzará con su juramento o promesa ante el rey en el Palacio de la Zarzuela y que después les llevará a dar el relevo a sus antecesores en sus respectivos ministerios. En la imagen, combo de la nueva composición del Gobierno (de arriba a abajo, de izda a dcha): el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Justicia, Pilar Llop; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; la ministra de Sanidad, Carolina Darias; la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; el ministro de Universidades, Manuel Castells; la ministra de Igualdad, Irene Montero; el ministro de Consumo, Alberto Garzón; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. EFE

Madrid, 12 jul (EFE).- Los nuevos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez asumen este lunes sus cargos, en un intercambio de carteras que comenzará con su juramento o promesa ante el rey en el Palacio de la Zarzuela y que después les llevará a dar el relevo a sus antecesores en sus respectivos ministerios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado sábado la más amplia remodelación de su gabinete desde que llegó a La Moncloa, que supondrá la salida de siete de los 23 miembros del Ejecutivo, del que se marcha el hasta ahora núcleo duro del jefe del Ejecutivo.

En esta remodelación, que no afecta a los cinco ministros designados por Podemos en el Gobierno de coalición, destaca la salida de Carmen Calvo, hasta ahora "número dos", y del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Con la marcha de Calvo, asciende a vicepresidenta primera la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, mientras que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y líder de Unidas Podemos en el seno de la coalición, pasa a asumir la segunda Vicepresidencia.

José Manuel Albares será el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en sustitución de Arancha González Laya.

La nueva ministra de Justicia será Pilar Llop, en tanto que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asume también Función Pública pero deja la Portavocía en favor de Isabel Rodríguez, que asume también el Ministerio de Política Territorial.

La hasta ahora alcaldesa de Gavá (Barcelona), Raquel Sánchez Jiménez, será la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en tanto que Pilar Alegría, relevará a Isabel Celaá, en Educación.

Miquel Iceta, hasta ahora en Política Territorial y Función Pública, pasa a Cultura y Deporte, mientras que Pedro Duque deja Ciencia e Innovación en favor de Diana Morant, actual alcaldesa de Gandía.

Tanto los nuevos ministros como los que se mantienen celebrarán su primer Consejo de Ministros el martes.

La remodelación del Gobierno se dejará notar hoy en el Senado, donde Llop será sustituida en la Presidencia por el socialista Ánder Gil en un pleno que ya estaba convocado, porque la nueva ministra de Justicia debía revalidar su cargo, que no ostentaba desde el jueves, cuando cesó como senadora por designación autonómica por Madrid.

Lo previsto es que volviese a tomar posesión de su escaño este lunes en un pleno que también la elegiría presidenta, un mero trámite que ahora deja paso a la votación de Ánder Gil, hasta ahora portavoz socialista en la Cámara Alta.

El PSOE es el grupo mayoritario en el Senado y, aunque no cuenta con mayoría absoluta, su grupo parlamentario confía en que Gil pueda incluso recabar más apoyos de los que consiguió Llop al comienzo de legislatura, elegida por mayoría simple en segunda votación.