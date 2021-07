El Comité Olímpico Japonés "patrullará" las redes para proteger a sus atletas

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Tokio, 6 jul (EFE).- El Comité Olímpico Japonés se aliará con la policía para "patrullar" las redes sociales de los atletas nipones y blindar sus cuentas de posibles comentarios de odio por parte de usuarios durante los Juegos Olímpicos de este verano.

El Comité Olímpico Japonés (JOC) trabaja en la creación de un equipo especial, por primera vez y junto a la policía metropolitana de la ciudad anfitriona, para proteger a los 580 atletas olímpicos nacionales de comentarios maliciosos en el ciberespacio, según recogieron este martes los medios locales.

Entre los atletas nipones que acuden a la cita olímpica y han sufrido presiones a través de la red se encuentra la nadadora Rikako Ikee, quien representará a su país tras superar una leucemia.

"Es muy doloroso para una atleta ser golpeada así", afirmó la popular nadadora nipona en Twitter, haciendo referencia a los mensajes anti-olímpicos recibidos en sus cuentas sociales que la instaban a abandonar la participación en los Juegos de este verano y que denunció el pasado mayo.

La celebración de estos Juegos Olímpicos no cuenta con la aprobación popular japonesa debido a la preocupación por la pandemia y, ante su inminente apertura, en una conferencia a los medios el pasado lunes, el Presidente del Comité Japónes Yasuhiro Yamashita, instó a la ciudadanía a no criticar a los atletas por competir.

El Comité Olímpico Japonés pretende también proteger a los atletas del posible uso indebido de sus imágenes en portales de internet para adultos, especialmente a las mujeres, debido a que recientemente se detectaron fotografías de varias atletas japonesas en sitios web de pornografía, según recoge la televisión local.

La medida es una respuesta ante el aumento, en los últimos años, de mensajes de odio, comentarios difamatorios y ciberacoso en redes sociales en Japón, unas prácticas que desataran grandes críticas en el país en mayo de 2020, tras la muerte de la luchadora japonesa profesional Hana Kimura.

La popular luchadora fue criticada por algunos usuarios en redes sociales durante su paso por un programa de telerrealidad, y su muerte levantó una ola de reacciones contra el ciberacoso.

El propio ministro nipón, Yoshihide Suga, afirmó en su momento que "es importante instruir a los usuarios de Internet en que no deben hacer críticas ofensivas y calumnias".