Últimos finalistas, Brasil y Perú chocan en semis de la Copa América-2021

Actualiza con declaraciones de Tite y del volante brasileño Fred. ///Río de Janeiro, 4 Jul 2021 (AFP) - Si alguien quería una revancha al pie de la letra tendrá que esperar. Los finalistas de la anterior edición de la Copa América, Brasil y Perú, chocarán el lunes en las semis de un torneo con el mismo punto de llegada de hace dos años: el legendario Maracaná.Los auriverdes y los peruanos se encontrarán de nuevo en Rio de Janeiro en instancias definitivas del torneo sudamericano después de que en 2019 protagonizaron una final inesperada en el templo del fútbol brasileño.También como anfitrión, y con público, en momentos en que ni el más pesimista auguraba la aparición del covid-19, el equipo de Tite alzó la novena copa con Dani Alves como capitán, tras derrotar 3-1 a los incas de Paolo Guerrero.Dos años después, con las gradas vacías, sin el laureado lateral ni el goleador peruano, Brasil buscará esquivar el penúltimo obstáculo hacia su décima corona, casi una obligación para un equipo que ganó las cinco Copas América que disputó en casa.Brasileños y peruanos definirán al primer finalista. El vencedor enfrentará al ganador de la llave entre Argentina y Colombia, que chocarán el martes en Brasilia. La 'Seleçao' goleó 4-0 en la segunda jornada de la fase de grupos en la misma grama maltratada en la que se verán este lunes, la del estadio Olímpico Nilton Santos, a partir de las 20H00 locales (23H00 GMT)."Es un juego de mata-mata, el nivel de exigencia es muy alto", aseguró el técnico brasileño. - Sin Gabriel Jesus - Hoy como ayer, es decir 2019, la 'Canarinha' de Tite carga el halo de favorita. Aunque no conoce la derrota hace doce partidos (once triunfos, un empate), en sus últimas tres salidas ante Colombia (2-1), Ecuador (1-1) y Chile (1-0) tuvo que trabajar.El 'scratch' sigue peleado con el 'jogo bonito' pero tiene una ofensiva eficaz, la más anotadora del torneo, y una defensa a prueba de balas, con apenas cuatro goles recibidos en los últimos once duelos del premundial y la Copa América-2021.En la apretada victoria contra La Roja perdió por expulsión a Gabriel Jesus y Tite podría apostar por Roberto Firmino o Gabigol para reemplazarlo."Vamos a tener un equipo compuesto por dos articuladores y dos mediocampistas. Esa es la idea. No voy a decir si los voy a ubicar en el lado, en el centro, porque es parte de nuestra estrategia", explicó Tite.Además, Brasil tiene una duda en la defensa. Alex Sandro se perdió el juego contra Chile por una lesión muscular. Renan Lodi podría ser inicialista ante un equipo muy distinto al que goleó recién iniciada la Copa."Perú va a venir motivada, va a querer buscar la victoria contra Brasil, va a ser el juego de sus vidas", afirmó el mediocampista Fred. - Un Perú 'distinto' - Perú ha cambiado su engranaje respecto al once que perdió 4-0 mas no los nombres. La ausencia de Guerrero y otros referentes como Jefferson Farfán, Luis Advíncula o Edinson Flores obligó a Ricardo Gareca a reinventar el equipo.Lo hizo con base en el italoperuano Gianluca Lapadula, el movedizo André Carrillo y los combativos Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Renato Tapia.Tras la dura caída con Brasil en la primera ronda, similar al 5-0 que los brasileños les ajustaron en la fase de grupos de 2019, Perú se clasificó como segundo del Grupo B tras vencer a Colombia (2-1) y Venezuela (1-0) y empatar con Ecuador (2-2)."El grupo reaccionó muy bien, nos hicimos fuertes como grupo, creo que esa es una de nuestras fortalezas. El equipo se impuso contra la adversidad", dijo el lateral Aldo Corzo.Sin embargo, el 'Tigre' no contará con Carrillo, vital en su esquema, porque vio la roja en cuartos ante Paraguay, al que derrotaron 4-3 en penales tras igualar 3-3 en los noventa.La baja se plantea sensible, pero Gareca ha probado su resiliencia, un dote vital para clasificar a los incas a tres semifinales (2015, 2019, 2021) en cuatro Copas América dirigidas."Hace mucho tiempo que no se gana la Copa y nos gustaría, por supuesto, tenemos ambiciones", dijo el argentino, sobre un trofeo esquivo para los peruanos desde 1975.Posibles alineaciones:Brasil: Emerson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi - Fred, Casemiro, Lucas Paquetá - Richarlison, Gabigol, Neymar. DT: Tite.Perú: Pedro Gallese - Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco - Luis Iberico, Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún, Christian Cueva - Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.raa/ma/ol