¡Cuidado! La batería de la bicicleta eléctrica no debe estar al sol

Las baterías de bicicletas son seguras y de larga duración, pero no deberían ser sometidas a altas temperaturas.

Las baterías de las bicicletas eléctricas no deben estar expuestas al sol. Lo mejor es estacionar la bicicleta a la sombra o quitarle la batería. Tampoco es buena idea guardar este tipo de bicicletas en el coche o en la caravana expuestos al calor del verano, ya que las temperaturas intensas pueden dañar el interior de la batería, lo que podría producir un cortocircuito. Por lo general, este tipo de baterías cuenta con estándares de seguridad muy altos. Pasan por numerosos test y están dotadas de una protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Sin embargo, bajo circunstancias desfavorables, pueden explotar e incluso incendiar una vivienda, según explica el especialista en bicicletas Jochen Hof de la empresa alemana Dekra, especializada en la inspección de vehículos. El especialista afirma que si bien esto pasa muy raramente, no es algo que se pueda descartar por completo. Añade que, muchas veces, se debe a daños previos en la batería. Los golpes o caídas bruscas de la bicicleta también pueden causarle daños a la batería. Si aparecen abolladuras, rayones grandes o hinchazón, o incluso si ya hay fugas de electrolito, lo mejor es no seguir usando esa batería. "No hay que tocar la batería con las manos desnudas en ningún caso, sino llevarla rápidamente a un lugar seguro, al aire libre y, en lo posible, cubrirla con arena", aconseja el experto de Dekra. Por otra parte, lo mejor es poder observar la batería mientras se carga. Ideal es cargarla sobre una superficie con piedras o baldosas. En lo posible, no hay que cargar la batería dentro de casa, sino por ejemplo en el garage o en el galpón en el que se guarda la bicicleta. Si la batería está muy fría o muy caliente, lo mejor es esperar a que adopte la temperatura ambiente antes de ponerla a cargar. Los expertos también aconsejan aprovechar toda oportunidad para la recarga. Según explican, el "efecto memoria" de las baterías de ion de litio ya no es un problema. Dicho de forma simplificada: antes, la batería "recordaba" los estados de carga de las cargas parciales y luego ya no podía ser recargada por completo. De todas formas, señalan que no es buena idea dejar la batería en el dispositivo de carga durante días enteros, ni tampoco hacer uso permanentemente del modo de carga rápida. dpa