Ecuatoriano Díaz, positivo de COVID-19 en la Copa América

SAO PAULO (AP) — El mediocampista ecuatoriano Damián Díaz dio positivo de coronavirus el sábado, un día antes de que su selección enfrente a Brasil en la última fecha del Grupo B de la Copa América.

Díaz “se encuentra en óptimas condiciones, aislado, en estricto cumplimiento a los protocolos establecidos y bajo permanente supervisión médica”, informó la selección de Ecuador mediante su cuenta oficial en Twitter. “Todas las pruebas realizadas previamente a Damián ‘Kitu’ Díaz fueron negativas... Ningún otro integrante de la delegación ha dado positivo”.

Díaz, nacido en Argentina y quien milita en el Barcelona de Guayaquil, prodigó una asistencia el miércoles, para un gol de Ayrton Preciado en el empate 2-2 ante Perú.

Su ausencia complica todavía más la misión para el equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, que debe vencer este domingo a Brasil, líder, anfitrión y con foja perfecta, si quiere avanzar a los cuartos de final.

Pocos esperan que Brasil, que tiene ya asegurado el primer puesto de su llave, coloque a sus mejores hombres para este duelo en Goiania.

El nuevo caso de COVID llega un día después de que la CONMEBOL reportó un total de 166 vinculados con la Copa América.

Esas cifras incluían las pruebas realizadas hasta el lunes, día en que el órgano rector del fútbol en Sudamérica dio a conocer que el número de contagios era de 144.

La CONMEBOL añadió el viernes que se han aplicado 22.856 pruebas a las personas relacionadas con el torneo, y que el 0,7% de los resultados dio positivo. Al comienzo de la semana, esa proporción era de 0.9%.

El Ministerio de Salud de Brasil trabaja con la CONMEBOL para rastrear los casos. Más de 510.000 decesos se han confirmado en Brasil a consecuencia del coronavirus desde que sobrevino la pandemia.

De acuerdo con el comunicado de la CONMEBOL, la mayoría de los casos se ha presentado en trabajadores subcontratados que no habían recibido aún la vacuna. El organismo agregó que no tiene control sobre por qué esas personas no fueron inmunizadas.

Contando a Díaz, 18 futbolistas han dado positivo de COVID-19 desde la antesala del certamen. Entre ellos figuran 15 que pudieron reincorporarse a sus selecciones tras la cuarentena, indicó la CONMEBOL.