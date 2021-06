Familiares piden repatriación a Honduras de mujer trans fallecida en México

Trabajadoras sexuales despiden hoy a su compañera de origen hondureño Kaori Cantarero fallecida a consecuencia de sus adicciones en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 23 jun (EFE).- Amigos y familiares de Kaory Cantarero, mujer trans fallecida en México, pidieron este miércoles que sea repatriada a su país de origen, Honduras, pero el consulado no puede costearlo una vez ya se veló el cuerpo, explicaron a Efe.

"Desde el momento que pasa por una funeraria, la repatriación ya no puede ser tomada en cuenta por la Cancillería", detalló a Efe Miriam Ávalos, portavoz de la embajada de Honduras en México.

Cantarero falleció el pasado martes como consecuencia de sus adicciones y Kenya Cuevas, activista trans, se hizo cargo de los trámites "para que su cuerpo no acabase en una fosa común".

Por ello, hasta este miércoles estuvieron velándola en una funeraria de la capital mexicana esperando enterrarla el jueves si no conseguían la repatriación.

Sin embargo, según explicó la embajada, una vez el cuerpo es trasladado y se contratan servicios funerarios, la Cancillería hondureña ya no puede costear la repatriación.

Preguntada por el porqué de esta situación, la funcionaria insistió en que "son las disposiciones de la Cancillería de exteriores".

Cantarero emigró a México a los 17 años. Por la violencia salió desplazada de su país y llegó a México donde se enfrentó a la discriminación y a la violencia y se colocó en el trabajo sexual y en el consumo de sustancias que la llevó a perder la vida el pasado martes.

Fue entonces cuando Cuevas intervino, pero la portavoz de la embajada recordó que cuando ellos reciben la notificación del deceso de la persona contactan a los familiares para que inicien la solicitud.

La activista llamó este miércoles a la embajada y, según informaron, ya era tarde debido a que ya había una funeraria contratada y las autoridades hondureñas no podían actuar como habitualmente hacen.

"Nosotros (habitualmente) hacemos cotización con tres funerarias. La de menor costo la usamos para la repatriación, pero si ya se contrató una se complica el caso", recalcó la funcionaria.

Sin embargo, Cuevas insistió en que ella "no sabía que existía un trámite que había que hacer" porque una vez anterior lo hizo a través del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), a quien llamó en esta ocasión y le dijeron que le darían una respuesta.

Aun así, la Embajada de Honduras en México explicó que se puede hacer la repatriación si la familia corre con los gastos y que ellos les pueden ayudar con los temas burocráticos.

"En el caso si quisieran repatriarlo por cuenta de la familia o necesitan algo, que se acerquen con nosotros para ver de qué manera se les puede apoyar", añadió Ávalos.