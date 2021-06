El primer ministro reivindica victoria en legislativas en Armenia, su rival denuncia fraude

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) EREVÁN, ARMENIA20 DE JUNIO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Travelling del primer ministro Nikol Pashinyan votando2. Plano general de Nikol Pashinyan en la fila3. Plano medio de Nikol Pashinyan en la fila4. Primer plano de Robert Kocharián registrándose para votar5. Plano medio de Robert Kocharián votando6. Plano medio de Robert Kocharián votando EREVÁN, ARMENIA21 DE JUNIO DE 2021FUENTE: FACEBOOK / @NIKOLPACHINYANRESTRICCIONES: USO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 7. SOUNDBITE 1 - Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia (hombre, armenio, 16 seg.): "Ya sabemos que obtuvimos una contundente victoria en las elecciones y tendremos con nuestro partido una contundente mayoría en el parlamento" EREVÁN, ARMENIA20 DE JUNIO DE 2021FUENTE: AFPTV 8. Plano general de funcionarios electorales con una urna9. Primer plano de la presidenta de la comisión electoral local sacando un sobre con una papeleta10. Plano medio de la presidenta de la comisión electoral local sacando un sobre con una papeleta11. Primer plano de funcionarios electorales clasificando las papeletas de los sobres12. Plano panorámico de votantes dentro de un centro electoral13. Plano general de personas registrándose para votar14. Primer plano de papeletas15. Primer plano de una persona votando EREVÁN, ARMENIA17 DE JUNIO DE 2021FUENTE: AFPTV 16. Plano general de Nikol Pashinyan caminando con su esposa e hijos17. Plano general de Nikol Pashinyan caminando con su esposa e hijos18. Plano medio de Nikol Pashinyan durante un mitin en la plaza de la República19. Plano general de Nikol Pashinyan durante un mitin20. Plano general de Nikol Pashinyan durante un mitin21. Primer plano de una bandera de Armenia22. Paneo de izquierda a derecha del escenario y la multitud vista desde atrás23. Plano general de Nikol Pashinyan durante un mitin24. Plano medio de Nikol Pashinyan durante un mitin25. Plano general de Nikol Pashinyan durante un mitin ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Primer ministro saliente reivindica victoria en legislativas en ArmeniaEreván, 20 Jun 2021 (AFP) - El primer ministro Nikol Pashinián reivindicó la victoria en las elecciones legislativas del domingo en Armenia, que su partido encabeza por amplia mayoría según los resultados parciales."Ya sabemos que hemos conseguido una contundente victoria en las elecciones y que tendremos una mayoría significativa en el Parlamento", afirmó Pashinián, en un discurso difundido en directo en su página de Facebook."El pueblo nos dio un mandato para (aplicar) la dictadura del derecho y de la ley, y debemos usarlo inmediatamente", añadió.Este antiguo periodista de 46 años llegó al poder en 2018 de la mano de una revolución pacífica contra las viejas élites corruptas.Pashinián llamó a sus simpatizantes a congregarse el lunes a las 20H00 en la plaza de la República, en el centro de Ereván, la capital."El pueblo armenio ha dado a nuestro partido Contrato Civil el mandato para dirigir el país y a mí personalmente para dirigirlo como primer ministro", dijo.Contrato Civil obtuvo casi el 59% de los votos frente a casi el 19% para el partido de su principal rival, el expresidente Robert Kocharián, una vez escrutadas las papeletas en más del 30% de los colegios electorales.Kocharián, de 66 años, acusa al primer ministro saliente de incompetencia.mkh-ant-rco/ybl/erl/lda ------------------------------------------------------------- URGENTE ¥ Opositor armenio Kocharián impugna resultados electorales y denuncia "fraudes"Ereván, 20 Jun 2021 (AFP) - La formación del opositor armenio Robert Kocharián impugnó los resultados parciales de las elecciones legislativas del domingo que dan una victoria holgada al primer ministro Nikol Pashinián, quien ya la ha reivindicado."El bloque de Armenia (la alianza electoral de Kocharián) se fija como objetivo examinar detenidamente los supuestos fraudes y los denunciados. Y mientras estos interrogantes no hayan obtenido respuestas satisfactorias, el bloque no reconocerá los resultados de los comicios", afirmó la formación en un comunicado.bur-rco/ybl/erl