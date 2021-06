Mexicanas lesbianas y trans reclaman derechos en la primera "Marcha Lencha"

Colectivos de mujeres participan en la primera marcha lencha hoy en busca de espacios para celebrar y visibilizar el amor entre mujeres en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 19 jun (EFE).- Mexicanas lesbianas y trans reivindicaron este sábado sus derechos y se manifestaron contra la violencia con la primera "Marcha Lencha", como se conoce en el país a la homosexualidad femenina.

Cientos de personas marcharon en el centro de Ciudad de México desde la Glorieta de Insurgentes hasta La Cañita, un bar icónico de la comunidad LGBT, para exigir el pleno reconocimiento de las familias diversas, educación sexual, salud sin discriminación y el cese de los crímenes de odio.

“Somos mujeres lesbianas, lo que no se nombra no existe, y estamos aquí, existimos porque resistimos”, comentó a Efe Miztli Leal, una de las organizadoras de la marcha.

ENTRE AVANCES Y VIOLENCIA

La marcha ocurre mientras la comunidad LGBT mexicana ha conseguido el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo en más de 20 de los 32 estados del país, además de leyes de identidad de género para personas trans en más de una docena.

Pero también sucede cuando México afronta una crisis de violencia machista, con 10 mujeres asesinadas a diario, según ONU Mujeres.

Además, cada mes se registran más de seis asesinatos de odio contra personas LGBT, de los que más de la mitad son de mujeres trans.

Por ello, mujeres como Maya Lemus acudieron a la manifestación para exigir educación que hable sobre protección y cuidado, en particular en el sexo.

“Apoyo a las 'lenchitudes', soy parte de ellas, he sufrido discriminación por tener un romance entre mujeres, entonces creo que es importante alzar la voz”, comentó a Efe.

En su manifiesto, las activistas también demandaron un "trato digno" para las infantes y las adolescentes y el fin de las llamadas "terapias de conversión", que la ONU ha pedido prohibir por considerarlas tortura.

En la marcha destacó la presencia de activistas trans como Ophelia Pastrana, de familias lesbomaternales de la Red de Madres Lesbianas de México y de mujeres morenas que reivindicaron su orientación sexual y su color de piel.

"Lencha, prieta y bien pinche orgullosa de serlo. No más discriminación", rezaba la consigna de una de las asistentes.

ORGULLO Y VISIBILIDAD

La manifestación se realiza durante la celebración del mes del orgullo LGBT, que en Ciudad de México tiene una de las marchas más grandes de Latinoamérica, además de las de Brasil y Argentina.

Pero las organizadoras convocaron a esta marcha especial de las "lenchitudes" para visibilizar a las lesbianas, mujeres "queer", personas de género fluido y de género no binario, mujeres trans, e incluso hombres trans, expuso Miztli Leal.

"Nos parece muy importante porque por lo general son personas que suelen tener ciertos choques con las otras letras de la comunidad, entonces justo por eso la necesidad de tener esta marcha lencha”, argumentó.

En eso coincidió una de las participantes, Dafne, quien aplaudió que exista una marcha que reivindique derechos de la diversidad sexual distinta a las que han colocado en el centro a los hombres y a las marcas comerciales.

“Casi siempre se hace como que en el orgullo ya está todo ahí incluido, pero creo que sí es importante darle el espacio, el respeto y la libertad de expresión a cada una de sus partes que conforman lo que es el orgullo y la comunidad”, opinó.

La pandemia ha afectado los espacios de visibilidad para la comunidad LGBT en México, que es el cuarto país con más muertes por covid-19 con más de 230.000 muertes y casi 2,5 millones de casos.

Por ello, las manifestantes aprovecharon el momento aún bajo de contagios para organizar una demostración cuya convocatoria se viralizó en redes sociales.

“La comunidad lésbica tiene mucha menos visibilización, entonces es importante que tengamos estos espacios”, indicó a Efe la joven Ana.