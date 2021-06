Coronavirus.- Israel pone fin a la obligatoriedad del uso de la mascarilla, si bien mantiene algunas excepciones

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Israel han anunciado este martes el fin de la obligación de usar mascarilla en espacios cerrados, si bien mantiene en pie su uso en algunas excepciones, entre ellas el personal en hospitales y centros de salud y entre turistas que aún no se hayan vacunado contra la COVID-19.



El director general del Ministerio de Sanidad, Chezy Levy, ha firmado una enmienda para eliminar esta obligación a partir de este mismo martes, lo que implica que la población no tendrá que usar mascarilla en los puestos de trabajo, comercios e instituciones educativas.



Sin embargo, las excepciones afectan igualmente a personas que vayan a entrar en aislamiento por coronavirus, que tendrán que usarla de camino al centro, así como a los pasajeros en los vuelos que aterricen en Israel, según ha recogido el diario israelí 'The Jerusalem Post'.



Levy ha aclarado que tampoco será obligatorio usar mascarilla en el transporte público, si bien ha recomendado a la población que siga haciéndolo, tal y como ha recogido 'Yedioth Ahronoth'. El Gobierno israelí retiró la práctica totalidad de las restricciones el 1 de junio ante un descenso sostenido de los casos y los muertos por coronavirus.



El Ministerio de Sanidad israelí ha notificado este martes 25 casos, lo que sitúa el total en 839.701, con 6.428 fallecidos y 221 casos activos, entre ellos 29 pacientes en estado grave.



Asimismo, ha resaltado que 5.482.239 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que 5.145.764 han recibido ya la pauta completa. La tasa de positividad en el país se sitúa en el 0,1 por ciento.