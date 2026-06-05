El juez agredido por Maikel Mesa, con dolores 5 días después: "Me hizo un mataleón para quitarme el móvil"

El magistrado agredido por el jugador del CD Tenerife Maikel Mesa y dos hombres más en la noche del pasado domingo sigue con dolores cinco días después del ataque, especialmente en la garganta, la nariz y el cuello.

"Me hizo un mataleón para quitarme el móvil", ha descrito de forma gráfica para reflejar "una violencia completamente gratuita e innecesaria" que sufrió primero en plena calle, en el casco histórico de La Laguna, y después en un parking.

En una entrevista concedida a 'Cope Canarias' y recogida por Europa Press ha relatado que todo comenzó cuando le llaman "calvo" y les pide explicaciones por lo que el grupo se encara con él y empieza a provocarle.

Así, ha comentado que el primero en agredirle fue el propio Mesa, que le da un cabezazo en la nariz, después recibe otro puñetazo y entre dos lo cogen de la chaqueta y lo llevan contra la pared, mientras otro le da una patada en la espalda.

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Además, ha relatado que le quitaron las gafas y las tiraron contra el suelo. "No me esperaba nada, de hecho yo no lo entendía, es que directamente no entendía lo que estaba pasando", ha agregado.

En esa línea, ha proseguido que tras la agresión inicial decide seguirlos hasta el parking mientras llama al 112 y espera por la llegada de una patrulla policial, momento en el que decide empezar a grabar con su teléfono móvil y sacar fotos a la matrícula del coche.

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En un momento dado, cuando ve que van a salir del aparcamiento, se pone delante con las manos encima del capó para que no se marchen, con riesgo de ser atropellado. "Maikel era el que conducía, seguía acelerando y yo me planté delante y traté de que no saliera, pero él siguió acelerando el coche y empujándome. Me acabó empujando con el coche cada vez más deprisa, cada vez más deprisa, mientras el trabajador del parking me gritaba que me apartara para que no me atropellaran", ha señalado.

El juez --que quiere preservar su anonimato-- ha indicado que la segunda agresión fue grabada por las cámaras de seguridad de aparcamiento y cree que sería bueno que las imágenes se hicieran públicas para que los ciudadanos sea conscientes de la naturaleza de la agresión.

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"FUERON CUATRO PERSONAS CONTRA MÍ Y NO TUVE POSIBILIDAD DE DEFENSA"

"Dentro del parking en realidad fueron cuatro personas contra mí y yo no tuve ninguna posibilidad de defensa", ha comentado --la cuarta personas es una mujer cuya actuación fue sobreseída--. Además, ha relatado que con el número de la matrícula del coche se pudo identificar que el conductor es Maikel Mesa por lo que la Policía se dirigió a su domicilio, donde no se encontraba, por lo que los agentes fueron atendidos por su madre. A partir de ese momento, Mesa en compañía de sus dos amigos se presentó ante la Policía Local de La Laguna para comunicar los hechos.

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El teléfono móvil que le sustrajeron al juez lo tiraron en las obras de la rotonda del Padre Anchieta y fue recuperado, con daños valorados en 135 euros.

El juez ha comentado que "no tenía ni idea" de quien era Maikel Mesa porque no tiene cultura futbolística, ha dicho que no se ha disculpado por la agresión y que, en todo caso, no sería "sincera" en virtud al "desprecio" con el que le trataron. "Realmente tampoco la espero", ha señalado.

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Mesa, junto a sus otros dos compañeros, fue condenado el miércoles en un juicio rápido a una pena de ocho meses de cárcel y el pago de 1.200 euros en concepto de multa por los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones.