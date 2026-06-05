Agencias

EE.UU. intercepta y aborda un buque vinculado a Irán en el Indo-Pacífico

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Washington, 5 jun (EFE).- La Armada de Estados Unidos interceptó y abordó un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indo-Pacífico, informó este viernes el Departamento de Guerra del país norteamericano, que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica.

"Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje por derecho de visita del buque sin bandera sancionado MT DAVINA, ubicado en el océano Índico dentro del área de responsabilidad del Indopacom" (Comando del Indopacífico)", anunció el Pentágono en un mensaje en X. EFE

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