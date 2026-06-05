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Kosovo dice a la UE que se merece ser candidato y pide un "trato justo" en un futuro proceso de adhesión

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La presidenta en funciones de Kosovo, Albulena Haxhiu, se ha comprometido a defender este viernes ante los líderes de la Unión Europea sus merecimientos de cara a una candidatura a la adhesión siempre y cuando reciba un trato "justo e igualitario".

"Kosovo se merece el estatus de candidato", ha resumido Haxhiu ante los medios a su llegada a la cumbre con líderes europeos en Montenegro, donde los dirigentes están declarando su compromiso a favor de acelerar la ampliación a los Balcanes aunque existen diferencias sobre la velocidad de la integración.

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La presidenta kosovar ha defendido las "importantes reformas" que ha efectuado y la relativa estabilidad actual tras repuntes de tensiones con Serbia y una reciente crisis política que estuvo a punto de descarrilar millones de euros de ayuda de la Unión Europea.

"Estamos totalmente comprometidos con la Union Europea", ha insistido la presidenta en funciones, quien espera de esta cumbre "discusiones fructíferas y resultados positivos".

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