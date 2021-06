Impuesto mínimo global entregaría US$150.000M extra a Gobiernos

(Bloomberg) -- Un impuesto corporativo mínimo global generaría alrededor de US$150.000 millones en ingresos adicionales para Gobiernos de todo el mundo, según el funcionario que supervisa las frenéticas conversaciones para alcanzar un acuerdo entre 139 países en las próximas semanas.

“Esta no es una cantidad anecdótica”, dijo el lunes Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el canal de televisión BFM Business. “De alguna manera, este es el final del trabajo sobre una regulación de la globalización para una mayor justicia tributaria”.

Después de siete años de trabajo técnico en una revisión de la tributación internacional, los negociadores de la OCDE se reunirán en París el 30 de junio con el objetivo de hacer una propuesta antes de una cumbre del Grupo de los 20 países industrializados que se realizará en julio. Esto ocurre tras un acuerdo entre el Grupo de los Siete para establecer un piso en las tasas de impuestos corporativos de “al menos 15%” en lugar del actual promedio de entre 6% y 7%.

La estimación de US$150.000 millones de Saint-Aman considera el acuerdo de la OCDE sobre el impuesto mínimo, así como una versión revisada de las medidas estadounidenses existentes sobre gravar ganancias extranjeras conocidas como GILTI.

Junto con las negociaciones sobre una tasa mínima global, la OCDE también está trabajando en un sistema para dividir entre Gobiernos los derechos de gravar a las multinacionales, en particular las empresas de tecnología. El G7 propuso aplicar nuevas normativas a las empresas “más grandes y rentables”, pero eso ha generado preocupaciones de que Amazon.Com Inc. no sea incluido debido a sus escasos márgenes.

Saint-Amans dijo que esas preocupaciones son un “debate falso”, porque la OCDE planea segmentar sus operaciones para aislar las operaciones de servicios en la nube de alto margen del minorista en línea.

“El borrador del acuerdo prevé que las ganancias de la nube serían parte de la solución y se repartirían entre los Estados”, dijo Saint Amans, que agregó que el impulso político para evitar que las empresas acumulen ganancias en paraísos fiscales y una necesidad de los Gobiernos de reparar sus finanzas tras la pandemia significan que es posible un acuerdo del G20.

