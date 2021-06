El kárate latinoamericano, en París a la caza de las últimas plazas olímpicas

La karateca peruana Alexandra Grande. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Madrid, 10 jun (EFE).- Karatecas de 14 países iberoamericanos disputarán de viernes a domingo en París un preolímpico de máxima exigencia, en busca de las 24 últimas plazas olímpicas (3 por categoría) que se decidirán en competición.

Algunos cupos más se repartirán por invitación o por cuota continental, pero los deportistas ya no dependerán de ellos mismos para asegurarse el viaje a Tokio 2020, la edición en la que el kárate se estrenará y se despedirá como deporte olímpico, pues ya ha sido excluido de la edición de 2024.

El Estadio Pierre de Coubertin, como cabía esperar, es el escenario elegido para la competición parisina.

Pese al buen nivel del kárate latinoamericano, la escasez de plazas olímpicas (solo diez por categoría) y el empuje de los países asiáticos hace que, por el momento, el venezolano Antonio Díaz, en katas, sea el único clasificado de la región. Hasta una treintena de medallistas en los últimos Juegos Panamericanos tendrán que sudar este fin de semana en el tatami para pelear por un billete olímpico.

Entre ellos, la peruana Alexandra Grande, la dominicana Pamela Rodríguez, el venezolano Andrés Madera o el chileno Joaquín González, todos ellos vigentes campeones continentales, se enfrentan a la urgencia de jugarse ahora la plaza a una sola carta.

Pero hay entre 59 y 74 participantes en cada peso, por lo que la empresa no será fácil.

Al contrario que la Premier League y otras competiciones internacionales que se disputan solo por el sistema de eliminatorias, el preolímpico se desarrollará bajo un formato mixto.

Tras unas primeras rondas que se decidirán por K.O., los dos finalistas y los dos ganadores de la repesca (los karatecas que habrían sido medallistas de oro, plata y bronce en un torneo regular) competirán en una liguilla de todos contra todos. Los tres mejores se clasificarán para los Juegos.

El viernes se disputarán el kata femenino y las categorías femenina de -55 kilos y masculina de -67 en kumite; el sábado, el kata masculino y los pesos de -61 en mujeres y -75 en hombres; y el domingo los pesos superiores de +61 y +75.

Esta es la participación latinoamericana en el preolímpico de París:

Kata (M): Sofía Pachón (COL), Cristina Orbe (ECU), Nicole Mota (BRA), Gabriella Izaguirre (ESA), María Dimitrova (RDO), Pamela Contreras (MEX), Andrea Armada (VEN), Ingrid Aranda (PER).

Kata (H): Héctor Cención (PAN), David Contreras (COL), Mario López (ESA), Andrés Tejada (ECU), Mariano Wong (PER), Dyun Kimura (BRA).

Kumite -55 kg (M): Yamila Benítez (ARG), Carolina González (GUA), Alicia Hernández (MEX), Valeria Kumizaki (BRA), Yorgelis Salazar (VEN), Valentina Toro (CHI), Stella Maris Urango (COL), Ana Villanueva (RDO), Alessandra Vindrola (PER)

Kumite -61 kg (M): Tihare Astudillo (CHI), Xhunashi Caballero (MEX), Stephani de Lima (BRA), Karina Díaz (RDO), Jacqueline Factos (ECU), Michelle Fonseca (PUR), Alexandra Grande (PER), Diana Ramírez (COL), María Renee Wong (GUA).

Kumite +61 kg (M): Isabel Aco (PER), Marianth Cuervo (VEN), Valeria Echever (ECU), Brenda Padioha (BRA), Guadalupe Quintal (MEX), Pamela Rodrígiez (RDO), Shanee Torres (COL).

Kumite -67 kg (H): Deivis Ferreras (RDO), Vinicius Figueira (BRA), Alejandro Jurado (ESA), Maximiliano Larrosa (URU), José Armando Luque (MEX), Andrés Madera (VEN), Gonzalo Navarro (ARG), Guillermo Ramírez (COL), Camilo Velozo (CHI), Christian Wever (GUA).

Kumite -75 (H): Douglas Brose (BRA), Joaquín González (CHI), Julio Ichiki (ARG), Juan Landazuri (COL), Allan Maldonado (GUA), Jovanni Martínez (VEN), Anderson Soriano (RDO), Julián Villarreal (MEX).

Kumite +75 kg (H): Filipe Alberto (BRA), Anel Castillo (RDO), Diego Fernando Lenis (COL), Juan McCormick (MEX), Franklin Mina (ECU), Juan Cruz Minuet (ARG), Brandon Ramírez (GUA), Rodrigo Rojas (CHI), Freddy Valera (VEN).