Acciones de Tesla caen tras reporte de menos ventas en China

(Bloomberg) -- Las acciones de Tesla Inc. cayeron tras un informe de que en mayo, los pedidos chinos del fabricante de automóviles eléctricos se redujeron casi a la mitad.

La acción, que el miércoles ya había bajado más de 30% desde el pico de finales de enero, cayó 5,3% este jueves. Las acciones también cayeron después de que un regulador estadounidense revelara la retirada de más de 5.500 vehículos Model 3 e Y, así como casi 2.200 Model Y, por defectos separados del cinturón de seguridad.

Los pedidos netos mensuales de Tesla en China cayeron a alrededor de 9.800 en mayo desde más de 18,000 en abril, según The Information, una compañía de noticias de tecnología con sede en San Francisco, que citó a una persona con conocimiento de los datos. Este es solo el último de una serie de informes que parecen sugerir una desaceleración de las ventas en un país ampliamente considerado como uno de los mercados más importantes para la industria.

Dan Levy, analista de Credit Suisse Group AG, dijo el miércoles que la participación de mercado de Tesla en las ventas globales de vehículos eléctricos cayó en abril, y agregó que la compañía perdió terreno en China, Europa y Estados Unidos.

Nota Original:Tesla Sinks as Report Casts Further Shadow on China Sales (4)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.