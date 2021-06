Sean Penn, Nanni Moretti y Serebrennikov en competición oficial en competición oficial en Cannes

Con detalles sobre la competición en párrafos 4 y 5 ///París, 3 Jun 2021 (AFP) - Sean Penn, Nanni Moretti y Kirill Serebrennikov son algunos de los directores que competirán junto a Paul Verhoeven y Wes Anderson por la Palma de Oro de Cannes, a la que este año no aspirará ningún cineasta iberoamericano.Tras su anulación el año pasado debido a la pandemia, el mayor certamen de cine del mundo se celebrará entre el 6 y el 17 de julio en esa localidad del sureste de Francia.En total, 24 películas están en liza por el máximo galardón, anunciaron el jueves los organizadores. Penn regresa a Cannes con "Flag day", mientras que el italiano Nanni Moretti (Palma de Oro en 2001 por "La habitación del hijo") lo hará con "Tre Piani". El ruso Serebrennikov competirá con "La fiebre de Petrov". En 2018, el director no pudo viajar a Cannes a presentar su filme "Leto", puesto que se hallaba bajo arresto domiciliario en un caso denunciado como una maniobra política por sus defensores. Estas películas competirán junto a las tres ya anunciadas hasta ahora: "La crónica francesa", de Anderson, "Benedetta", de Paul Verhoeven, y "Annette", el filme de apertura de Leos Carax con Adam Driver y Marion Cotillard.Sin embargo, como sucedió en 2018, no figura ninguna película dirigida por un cineasta iberoamericana. En la última edición, fueron dos: "Dolor y gloria", del español Pedro Almodóvar, y "Bacurau", de los brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles.Por su parte, el tailandés Apichatpong Weerasethakul presentará su último trabajo "Memoria", rodada en Colombia y protagonizada por Tilda Swinton y Jeanne Balibar.El filme del ganador de la Palma de Oro en 2010 por "Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas" está ambientado en los años 1970-1980, marcados por la lucha entre la guerrilla marxista de las FARC y los grupos paramilitares de ultraderecha.En competición oficial, también destacan el iraní Asghar Farhadi, con "Un héroe", y el francés Jacques Audiard, con "Les Olympiades".Cuatro mujeres, entre ellas la francesa Catherine Corsini, competirán por la Palma de Oro, que será otorgada por el jurado presidido por el cineasta estadounidense Spike Lee, el primer afroamericano en asumir ese rol.En la última edición de 2019, la Palma de Oro fue otorgada a "Parásitos", del surcoreano Bong Joon-ho y gran triunfadora de los Óscar 2020. - Oliver Stone y Charlotte Gainsbourg, en nueva sección - "Hemos oído decir que las salas de cine iban a morir" con la pandemia, dijo en rueda de prensa el delegado general del Festival, Thierry Frémaux.Pero "la afluencia del público tras la reapertura de los cines en Francia y en otros países" demostró lo contrario, añadió. "Y el Festival de Cannes es la segunda gran noticia para el cine", defendió.Los organizadores anunciarán en los próximos días la composición del jurado presidido por Spike Lee.Por otro lado, en la sección paralela "Una cierta mirada", destaca "Noche de fuego", de la mexicana Tatiana Huezo, y entre las sesiones especiales, figura "O marinheiro das montanhas" del brasileño Karim Ainouz, galardonado en 2019 en Cannes por "La vida invisible de Eurídice Gusmao".El certamen contará además con una nueva sección, Cannes Premières, que incluirá los últimos trabajos de Oliver Stone ("JKF, revisited: through the looking glass") y el primero como directora de Charlotte Gainsbourg, sobre su madre, Jane Birkin.Fuera de competición, Matt Damon protagonizará el thriller "Stillwater", de Tom McCarthy ("Spotlight").El festival se celebrará dos meses más tarde de sus fechas habituales, coincidiendo con el levantamiento progresivo de las restricciones impuestas en Francia por la pandemia. Aunque solo se espera la mitad de los 40.000 asistentes diarios que suele atraer el festival, no se prevé ninguna limitación de aforo en las salas. En cambio, se exigirá un "pase sanitario" (prueba de vacunación o un test PCR negativo).Frémaux aseguró además que se acabaron "los besos" en la alfombra roja, aunque "el sentimiento seguirá ahí".app/mb -------------------------------------------------------------