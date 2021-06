Economistas están listos para más volatilidad laboral en EE.UU.

(Bloomberg) -- Los economistas, desconcertados por un desfaz importante en el informe de empleo de Estados Unidos de abril, ahora se preparan para cualquier cantidad de sorpresas.

Las estimaciones para el crecimiento de las nóminas de mayo son de amplio rango: de 335.000 a 1 millón, según una encuesta de Bloomberg. Después de la decepción del mes anterior, en el que el empleo no alcanzó ninguna de las proyecciones, algunos pronosticadores han modificado sus modelos antes del informe que el Departamento del Trabajo publicará el viernes.

“Tengo un rango de modelos que arrojan cero y otros que arrojan un millón”, dijo Aneta Markowska, economista financiera en jefe para EE.UU. en Jefferies LLC. “Ese es el mundo en el que vivimos ahora. Honestamente, todo es posible”.

No es de extrañar que los expertos estén perplejos considerando lo desigual que ha sido la recuperación. Por un lado, el clima más cálido en EE.UU., grandes franjas de adultos completamente vacunados ansiosos por reanudar los viajes y socializar, y menos restricciones pandémicas sugieren un alza en la contratación en la industria hotelera. Además, las escuelas están reabriendo y más personas regresan a la oficina.

Al mismo tiempo, empleadores siguen diciendo que no encuentran a suficientes trabajadores para ocupar puestos dado que preocupaciones de salud, solicitudes de cuidado de niños y mayores beneficios por desempleo pueden disuadir a los solicitantes. También hay cuellos de botella en la cadena de suministro y una escasez global de chips que limita a los fabricantes y la industria automotriz.

Todo esto hace que la proyección sea cada vez más complicada. En abril, las nóminas aumentaron en 266.000, aunque los economistas esperaban 1 millón. Eso marcó la mayor baja en registros que se remontan a 1996. En mayo, la estimación mediana de la encuesta de Bloomberg es de un aumento de 661.000.

Antes de la pandemia, las estimaciones generalmente variaban en unos 20.000 puestos de trabajo. Ahora, la llamada desviación estándar, o una medida de cuán dispersos están los pronósticos, es de aproximadamente 146.000 nóminas.

Los datos del jueves sugieren que el mercado laboral continúa ganando fuerza. Empresas estadounidenses agregaron la mayor cantidad de trabajos de nómina privados en casi un año en mayo, según el Instituto de Investigación ADP. Al mismo tiempo, las solicitudes iniciales de beneficio por desempleo la semana pasada cayeron a un nuevo mínimo pandémico, por debajo de 400.000 por primera vez desde el inicio de la pandemia, según el Departamento del Trabajo.

Pero aún no está claro cuánto tiempo durarán algunos hábitos que los consumidores adquirieron durante las cuarentenas, y eso podría reflejarse en el próximo informe mensual de empleo.

A pesar de la volatilidad a corto plazo, los economistas están de acuerdo en que el empleo se fortalecerá en los próximos meses. La tasa de desempleo caerá por debajo del 5% a finales de año, según una encuesta de Bloomberg a economistas. Antes de la pandemia, la tasa de desempleo era inferior al 4%.

Nota Original:Economists Brace for Another Volatile Monthly U.S. Jobs Report

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.