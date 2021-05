La marcha por desaparecidos en la dictadura uruguaya será nuevamente virtual

Alba González, integrante del colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos durante la dictadura cívico-militar de Uruguay (1973-1985), muestra hoy una imagen de su familiar desaparecido, durante una rueda de prensa previa a la Marcha del Silencio, en Montevideo (Uruguay).EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 19 may (EFE).- El colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos durante la dictadura cívico-militar de Uruguay (1973-1985) llamó este miércoles a una nueva edición de su tradicional Marcha del Silencio, que se celebrará el 20 de mayo de forma virtual en reclamo de verdad, memoria y justicia.

Una vez más, la marcha tendrá que ser virtual debido a la pandemia de la covid-19; sin embargo, varios colectivos han organizado acciones como vídeos, fotografías o la exhibición de banderas en sus casas.

Durante la conferencia que se hizo en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), la organización enfatizó que las voces de las miles de personas que participan de la marcha presencial, está vez se harán escuchar mediante altavoces.

"Ese grito resonará en cada esquina, cada calle, cada rincón de nuestro país. Llegará a cada lugar donde puedan estar sus restos, que lo escuchen y tengamos respuestas de nuestros gobernantes, porque sigue siendo inconcebible que no nos entreguen la verdad, que no nos digan qué fue lo que hicieron con cada uno de ellos", enfatizó Alba González, una de las integrantes.

En este sentido, González consideró que el 20 de mayo "es un día emblemático" y de "profunda reflexión" por todas las cosas que ocurrieron durante los años de terrorismo de Estado.

"Los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no han asumido a fondo esta responsabilidad. Entre todas las faltas cada vez es más inadmisible que hoy sigamos sin saber dónde están", resaltó.

González, cuyo hijo -Rafael Lezama González- desapareció en 1976 a los 23 años, señaló que se sigue apelando "únicamente" a la voluntad de la institución militar para que tenga la voluntad de entregar documentos.

El 10 de mayo, el Gobierno uruguayo entregó documentos hallados en una base militar con información de dos organismos represivos del Estado en la dictadura, el Servicio de Información y Defensa (SID) y el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Madres y Familiares, si bien destaca que el Gobierno los haya hecho públicos, sostiene que no tienen información nueva y asegura que ya le facilitaron al presidente, Luis Lacalle Pou, documentación sobre unidades militares en las que sí habría datos clave.

La militante destacó que la marcha real y la virtual "condensan esa exigencia" de verdad y justicia que está por encima de banderas partidarias, y subrayó que es una lucha que pertenece a toda la sociedad.

"Nuestros desaparecidos resplandecen cada 20 de mayo, iluminan nuestro presente en cada margarita que se coloca, en cada casa, cooperativa o gremio donde se habla, se pinta un cartel o se los recuerda (...). Nuestros hijos son los hijos del pueblo uruguayo", concluyó.