La Comunidad Andina anuncia capacitación virtual para las pymes de la región

El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Jorge Hernando Pedraza. EFE/Rafael Cañas/Archivo

Lima, 18 may (EFE).- La Comunidad Andina capacitará virtualmente, y de manera gratuita, a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de sus cuatro países miembro (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), como parte de su estrategia frente a la pandemia de la covid-19.

La segunda edición del programa de capacitación virtual "Pymes exportadoras: reactivación frente al covid-19", será ofrecido por la Secretaría General del organismo, que tiene su sede en Lima, desde el próximo 27 de mayo.

Al respecto, el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, destacó que las pymes representan actualmente el 90 % de las empresas que existen en la CAN y generan "el 60 % del empleo".

"Cumplen un papel fundamental en el proceso de integración, por su impulso al desarrollo económico y su gran aporte a la producción nacional", remarcó.

INVITACIÓN A PARTICIPAR

Por ese motivo, Pedraza invitó a las pymes de los cuatro países miembro a participar en el programa, que comprenderá ocho charlas de acceso gratuito a través de la plataforma virtual del organismo.

Resaltó que en la primera edición de esta iniciativa comunitaria participaron más de 22.000 personas.

La capacitación comenzará este 27 de mayo con el tema "Cómo internacionalizar su empresa: experiencias en la región andina", mientras que el 24 de junio se dedicará a "Consorcios de Exportación: oportunidades para las pymes andinas".

El 22 de julio se tocará el "Acceso al financiamiento para las pymes andinas: experiencias en la CAN", y el 19 de agosto las "Oportunidades para pymes en las zonas francas de la Comunidad Andina".

Posteriormente, el 16 de septiembre se expondrá sobre "Comercio de servicios: oportunidades y desafíos para las pymes andinas"; el 14 de octubre sobre la "Transformación digital en las pymes"; el 11 de noviembre se dedicará a la "Gestión logística en las pymes", y el 2 de diciembre a las "Cadenas regionales de valor: experiencias en la Comunidad Andina".

Las charlas, que serán dictadas por expertos de la CAN y de otros países, comenzarán a las 15:00 horas (20:00 GMT) de Colombia, Ecuador y Perú, y a las 16.00 horas (21:00) de Bolivia.