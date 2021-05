Robert de Niro se recupera en Nueva York de lesión en una pierna

En la imagen, el actor Robert De Niro. EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Nueva York, 16 may (EFE).- El actor Robert de Niro se recupera en Nueva York de una lesión sufrida en una pierna fuera del plató de donde filma en Oklahoma la película "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorcese.

De Niro, que filma junto a Leonardo DiCaprio, regresó el pasado jueves a Nueva York para tratamiento médico tras haberse lastimado el músculo cuádriceps, según indicó en una entrevista con IndieWire que recoge este domingo el diario New York Post.

"Me rompí el cuádriceps de alguna manera ... (Fue) sólo un simple paso sobre algo y simplemente caí. El dolor era insoportable y ahora tengo que arreglarlo. Pero sucede, especialmente cuando envejeces, tienes que estar preparado para cosas inesperadas. Pero es manejable", indicó el premiado actor, de 77 años.

La filmación no se afectará con el regreso del actor, quien tenía previsto volver a su hogar en Nueva York ya que no estaba programado que filmara hasta dentro de tres semanas.

El largometraje, producido por Paramount Pictures y Apple TV+, está basado en el libro de David Gann, del mismo nombre, y trata sobre los asesinatos en la nación Osage (Oklahoma) en los años 20 por el control del petróleo en esa región, con predominio de ese pueblo, que investiga el FBI.

De Niro interpreta al ganadero William Hale y De Caprio, de 44 años, a su sobrino, Ernest Burkhart, mientras que Lily Gladstone es la esposa de Ernest.