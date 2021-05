13-3. Nola jonronea y remolca seis carreras en la victoria de los Padres sobre los Cardenales

En la imagen un registro de Austin Nola (i), primera base de los Padres de San Diego, quien aportó un jonrón de tres carreras e impulso otras tres carreras en el triunfo de su equipo 13-3 sobre los Cardenales de San Luis. EFE/Alex Gallardo/Archivo

San Diego (EE.UU.), 15 may (EFE).- El primera base Austin Nola conectó jonrón de tres carreras y terminó con seis impulsadas para los Padres de San Diego, que apalearon 13-3 a los Cardenales de San Luis.

Nola (1) mandó la pelota al otro lado de la barda en el tercer episodio, llevando a dos corredores por delante.

El cuadrangular de Nola castigó los lanzamientos del abridor Adam Wainwright, que no sumaba todavía el primer out del episodio.

La victoria de los Padres se la acreditó el relevo dominicano Miguel Díaz (2-0) en trabajo de dos episodios.

Los Cardenales perdieron con Wainwright (2-4) en cuatro episodios.