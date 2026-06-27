Una exposición visibiliza la emigración de España a Latinoamérica en el siglo XIX

Logroño (España), 27 jun (EFE).- Una pieza ambiental sonora, compuesta por sonidos del tic tac del reloj, las campanas de la iglesia, las aves o los barcos de vapor, forman parte de una exposición sobre la emigración española a Latinoamérica a mediados del siglo XIX, que se inauguró este sábado en la antigua vivienda de una familia de emigrantes españoles.

La muestra titulada 'Volver' está instalada en el Espacio ArteVACA de La Rioja (España), un edificio señorial propiedad de una familia que hizo fortuna en América y entre cuyos descendientes se encuentra Pablo Bernáldez, impulsor de este proyecto artístico.

Los artistas riojanos Félix Reyes y Rosa Castellot son los autores de la exposición, que se podrá visitar hasta mayo de 2027 y en la que plantean una reflexión sobre la emigración, el retorno y la identidad desde una mirada contemporánea.

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Castellot explicó hoy que, cuando se les propuso este proyecto sobre una casa indiana -que es como se denomina en España a las viviendas que construyeron los emigrantes cuando volvieron a España-, el espacio les dio la pista de lo que iban a reflejar, cómo visibilizar la vida y testimonios de las familias emigrantes en búsqueda de nuevas oportunidades y el posterior regreso de los llamados indianos.

Para dar contenido a esta idea, había que "crear sonidos" que fueran testimonio de lo que significó la emigración en estos pueblos de la sierra de La Rioja y, en particular, en esta casa indiana.

Una familia emigrante

"Nuestra idea era recordar cómo eran los pueblos de la sierra riojana a mediados del siglo XIX", por lo que en este proyecto sonoro se incluyó la vida de una familia emigrante, el sentimiento de la marcha, la alegría de salir del pueblo serrano en búsqueda de oportunidades, la inquietud que generaba o el regreso, con el paso de los años, detalló esta artista.

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Junto a esta pieza sonora ambiental, el proyecto expositivo incorpora una videoproyección y una instalación fotográfica basada en el archivo de Rufino Matute, indiano riojano que en los años veinte del siglo pasado documentó con su cámara la evolución social tras su regreso de Chile, informó Castellot.

La exposición también recoge esculturas y dibujos de Félix Reyes y Rosa Castellot, dos artistas que atesoran los máximos galardones de las artes y la cultura en La Rioja.

Ambos relataron cómo tuvieron que abandonar su lugar de procedencia, ella Madrid y él Gran Canaria, para construir un futuro en La Rioja, donde encontraron acogida y desarrollaron su proyecto de vida y han desarrollado su carrera artística.

Bernáldez, a este respecto, explicó que esta es también la razón por la que pensó que ambos artistas podían encajar para desarrollar esta exposición en el Espacio ArteVACA, que es la casa de sus familiares indianos. EFE