Berlín dice que el acuerdo entre Israel y el Líbano genera "esperanza"

Berlín, 27 Jun (EFE).- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, dijo este sábado que el acuerdo marco firmado el viernes en Washington entre el Líbano e Israel con la mediación de Estados Unidos genera "esperanza" para poner fin a un conflicto prolongado durante décadas.

"El acuerdo entre Israel y el Líbano infunde esperanza. Refuerza la seguridad de ambos Estados, apuesta por el diálogo directo y abre la posibilidad de resolver un conflicto que dura ya décadas", escribió en su cuenta de X el jefe de la diplomacia alemana.

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Wadephul, que agradeció al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la labor de mediación para la consecución del acuerdo, manifestó que "ahora lo importante es la aplicación" del mismo.

"Alemania apoyará este camino. Es fundamental que el Líbano haga valer de forma fiable su monopolio estatal de la fuerza", indicó el titular de Asuntos Exteriores del Gobierno del canciller Friedrich Merz.

"Igualmente importante son claras garantías de seguridad para Israel", adujo.

"Sólo si todas las partes asumen su responsabilidad, este proceso podrá conducir a la estabilidad, la seguridad y una paz duradera. Hago un llamamiento a todos los actores relevantes, sobre todo a Hizbulá, para que adopten ahora una actitud constructiva", agregó, al aludir a la organización islamista chií libanesa.

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Israel y Líbano, bajo el auspicio de Estados Unidos, firmaron el viernes un acuerdo marco trilateral que establece una hoja de ruta para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas" entre ambos países, según informó el Departamento de Estado estadounidense.

Esta hoja de ruta no detalla fechas, plazos, ni especifica cómo el Ejército libanés va a reemplazar y desarmar a Hizbulá. EFE