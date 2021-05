El Granada acumula once derrotas consecutivas ante el Real Madrid

El Granada ha perdido los once últimos partidos oficiales que ha disputado ante el Real Madrid, que visita este jueves el Estadio Nuevo Los Cármenes con el título de LaLiga Santander en juego. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Granada, 12 may (EFE).- El Granada ha perdido los once últimos partidos oficiales que ha disputado ante el Real Madrid, que visita este jueves el Estadio Nuevo Los Cármenes con el título de LaLiga Santander en juego.

El equipo andaluz, que llega al choque tras dos derrotas seguidas ante Cádiz (0-1) y Betis (2-1), no gana al conjunto blanco desde que lo hiciera por 1-0 en febrero de 2013, con un tanto en propia meta de Cristiano Ronaldo.

Desde entonces los dos equipos se han enfrentado en once ocasiones con un balance abrumador de once triunfos para el equipo dirigido ahora por el francés Zinedine Zidane.

De hecho, el Granada ha perdido 17 de los 18 partidos oficiales más recientes disputados ante los madridistas.

La pasada campaña, en un encuentro que también se disputó a puerta cerrada por el coronavirus a final de temporada, venció el Real Madrid en el Nuevo Los Cármenes por 1-2, mientras que en la primera vuelta de este curso se impuso en Valdebebas por 2-0.

La última victoria alcanzada esta temporada por el Granada llegó en un partido que guarda algunas semejanzas con el de este jueves, ya que venció hace tres jornadas por 1-2 al Barcelona pese a afrontar el choque con numerosas bajas y después de haber perdido en las 26 visitas anteriores a territorio culé.