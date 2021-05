Chile y Bolivia descongelan relaciones tras 11 años pero dejan fuera tema marítimo

Chile y Bolivia descongelan sus relaciones tras 11 años pero dejan fuera el tema marítimo Por Miguel SANCHEZSantiago, 7 Mayo 2021 (AFP) - Chile y Bolivia, que carecen de relaciones diplomáticas formales desde 1978, decidieron retomar el diálogo suspendido en 2010 con una nueva hoja de ruta que sin embargo deja fuera la centenaria demanda marítima boliviana, informó este viernes el canciller chileno, Andrés Allamand."Con el fin de normalizar las relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile, el viernes 30 de abril se reunieron en La Paz delegaciones del Estado Plurinacional de Bolivia y de la República de Chile", indicó Allamand en conferencia de prensa en el gubernamental Palacio de La Moneda, en Santiago.El ministro indicó que las dos representaciones acordaron avanzar en una hoja de ruta que no incluye la demanda de una salida al mar de Bolivia, país que perdió sus costas tras una guerra contra Chile a fines del siglo XIX y que es el núcleo del diferendo que mantiene a ambos países sin relaciones desde marzo de 1978.Durante las reuniones en La Paz "la delegación chilena reiteró a su contraparte que para Chile la aspiración marítima boliviana era una materia definitivamente resuelta", tras un último fallo en la Corte Intrenacional de La Haya, aseveró Allamand, quien aclaró que este nuevo diálogo no significa que se retomen las relaciones diplomáticas formales."Manteniendo nuestra posición histórica e irrenunciable por la reivindicación marítima (...), el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Chile hemos venido explorando diversas iniciativas de integración. En ese sentido, acordamos avanzar en una hoja de ruta para este 2021 que se va a desarrollar en las instancias establecidas bilateralmente", replicó el canciller boliviano Rogelio Mayta desde La Paz.Mayta añadió que independientemente de la reanudación del diálogo con Chile, Bolivia tiene "una estrategia" para reflotar su demanda marítima que será desplegada en diversos escenarios y que será dada a conocer en unos días más".La reanudación del diálogo contempla la celebración de la XXIII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas —cuya última reunión tuvo lugar en 2010—, la XV Reunión del Comité de Fronteras e Integración, así como el restablecimiento de grupos de trabajo y mesas técnicas para abordar materias de interés común.La hoja de ruta, que deja fuera el tema marítimo, contempla además asuntos como complementación económica, fronteras e integración, cultura, medioambiente, recursos hídricos, turismo, educación, ciencia y tecnología, cooperación policial en materia de contrabando y drogas. - Un siglo de conflictos - En 1904, tras el fin de la guerra, ambos países firmaron un Tratado de Paz y Amistad, por el cual Bolivia cedió a Chile 120.000 km2 de territorio y 400 km longitudinales de su costa.Después de décadas varios intentos fallidos por resolver el asunto, Bolivia presentó en 2013 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para obligar a Chile a negociar una salida al mar.En octubre de 2018, la CIJ desestimó la demanda boliviana argumentando que Chile no tenía la obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia.Ambos países tienen otro diferendo referido al río Silala, por el que Chile demandó en 2016 a Bolivia ante la CIJ para que declare este afluente como un cauce internacional que nace en territorio boliviano y cruza la frontera hasta territorio chileno.En 2018 Bolivia hizo una contrademanda alegando que se trata de aguas de un manantial que fueron canalizadas artificialmente hacia Chile y exigió un resarcimiento económico por ello.bur-msa/Pa/dg