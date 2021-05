1-1. 12 De Octubre empata en su visita a Argentina y complica a San Lorenzo

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores del 12 de Octubre. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Buenos Aires, 6 may (EFE).- El 12 de Octubre paraguayo, que caía por 1-0 en Argentina, rescató un empate ante San Lorenzo, gracias a un gol de José Núñez, en la tercera jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana y dejó muy complicado al conjunto azulgrana, que sumó su primer punto.

El Huachipato chileno y 12 de Octubre lideran con 5 puntos (los dos con +1 de diferencia de gol y misma cantidad de goles a favor y en contra), seguidos por Rosario Central, con cuatro unidades.

San Lorenzo, que sumó su primer punto, es cuarto con solo una unidad y necesita una muy poco probable combinación de resultados para clasificarse para la próxima instancia.

El equipo local se adueñó de la pelota en los primeros minutos pero no lograba generar jugadas claras de gol.

A los 14 minutos, el defensa de San Lorenzo Alejandro Donatti se lesionó y tuvo que ser reemplazo por Diego Braghieri.

Los azulgranas fueron acorralando a los visitantes poco a poco y Franco Troyansky logró convertir, de cabeza, a los 31 minutos tras un preciso tiro de esquina desde la derecha del ataque a cargo del paraguayo Óscar Romero, la figura del partido.

Este fue el primer gol de San Lorenzo en el torneo y el primero que recibe el conjunto paraguayo.

Tras el tanto, el 'Ciclón' se retrasó, presionado por 12 de Octubre.

A los 45 minutos, José Núñez anotó de cabeza el 1-1, tras un envío largo de tiro libre.

12 de Octubre empezó bien plantado el segundo tiempo, pero San Lorenzo, que necesitaba sumar de a tres para no quedar relegado, mejoró impulsado por la creatividad de Romero y Julián Palacios.

Diego Dabove, el entrenador del equipo local, mandó al campo a varios de los habituales titulares, que estaban en el banquillo porque el domingo el Ciclón se juega la clasificación para los cuartos de final del torneo local.

Las modificaciones beneficiaron a San Lorenzo, que jugó los últimos minutos en campo rival.

Sin embargo, los paraguayos lograron sostener el resultado y seguir invictos en el torneo.

En su debut, los argentinos cayeron ante Huachipato (0-1) y después perdieron con Rosario Central (2-0).

12 de Octubre le ganó a Rosario Central (1-0) y empató con Huachipato (0-0).

En la cuarta jornada, que se jugará el 12 de mayo, los paraguayos recibirán a Huachipato y San Lorenzo a Rosario Central.