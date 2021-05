David Beckham, el hombre que hipnotiza hasta las cámaras, cumple 46 años

30/04/2021 DAVID BECKHAM EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 2 (CHANCE)



Hablar de David Beckham no solo es hacerlo de un hombre que ha conseguido hacer historia en el campo de fútbol, sino de un icono en la moda. Casado con Victoria Beckham, su matrimonio es uno de los más demandados a nivel internacional y juntos forman el mejor de los equipos. Parece que por él no pasa el tiempo y lo cierto es que muchos desearían llegar a su edad como él, pero eso es algo medianamente imposible.



Hoy, el futbolista cumple 46 años y lo hace estando en uno de sus mejores momentos personales y profesionales. David ha aprovechado recientemente la semana global de la inmunización para impulsar los procesos de vacunación a nivel mundial y es que todavía nos resulta sorprendente que después de estar esperando durante meses una vacuna contra la Covid existan personas que no quieran ponérsela.



Hace unos meses se publicaba en los medios internacionales una posible crisis sentimental con Victoria Beckham porque David le pudo haber pedido a su mujer que se apartara del mundo de la moda por las pérdidas económicas que estaba suponiendo la firma de esta en el matrimonio. Una noticia que se sumaba a las muchas otras que durante el 2020 se publicaron acerca de la relación sentimental de ambos.



Y es que a pesar de los rumores y de las especulaciones con las que siempre han tenido que llevar su matrimonio, sabemos que ambos se encuentran locamente enamorados y teniendo la familia que siempre desearon. De hecho, hace unos días veíamos cómo el exfutbolista felicitaba el cumpleaños a Victoria con una celebración por todo lo alto.



Pase o no pase el tiempo, David Beckham se ha convertido en un icono de moda y de masculinidad, de hecho es la cara amable de su matrimonio ya que siempre se ha tachada a su esposa de prepotente y altiva. 46 años y el modelo nos sigue dejando sorprendidos cada vez que vemos una imagen suya en redes sociales.