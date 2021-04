Chad.- Muere tiroteado un manifestante durante una protesta contra el Consejo Militar de Transición en Chad

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Al menos una persona ha muerto este martes por disparos de las fuerzas de seguridad durante una manifestación en la ciudad chadiana de Moundou, situada en el sur del país, contra el Consejo Militar de Transición (CMT) instaurado la semana pasada tras la muerte del presidente Idriss Déby en combates con una coalición rebelde.



La ciudad, la segunda más poblada de Chad, ha sido escenario de una protesta tras el llamamiento de fuerzas opositoras y de la sociedad civil a manifestaciones pacíficas contra el CMT, liderado por Mahamat Idriss Déby, hijo del fallecido presidente. El manifestantes ha muerto en el barrio 15 Años y su cuerpo ha sido retirado por la Cruz Roja.



Según las informaciones recogidas por el portal chadiano de noticias Alwihda, cientos de personas han participado en la protesta, rápidamente disuelta por las fuerzas de seguridad, mientras que también se han producido concentraciones en diversos barrios de la capital, Yamena, donde varias calles han quedado cortadas con barricadas.



Las fuerzas de seguridad han empleado gases lacrimógenos en la capital, donde se habrían producido arrestos entre los manifestantes, que reclaman un traspaso de poderes a un Gobierno civil y la disolución del CMT, cuyo surgimiento implicó la disolución del Ejecutivo y el Parlamento.



El ministro de Seguridad Pública chadiano, Souleuman Abakar Adoum, aprobó el lunes la prohibición de las manifestaciones en todo el país citando "la situación excepcional" y el "duelo nacional" que atraviesa Chad tras la muerte de Déby.



Los llamamientos a las movilizaciones habían sido formulados por varios partidos opositores, además de la Coordinación de Acciones Ciudadanas Wakit Tama y la Convención Chadiana en Defensa de los Derechos Humanos (CTDDH), que denunciaron la "captura del Estado" por parte del CMT, que describen como un organismo "ilegal e ilegítimo respaldado por Francia".



Asimismo, los partidos integrados en la coalición Alternance 21 rechazaron la semana pasada un traspaso de poderes "monárquico" y reclamaron una transición dirigida por civiles a través de "un diálogo inclusivo", mientras que el nuevo presidente del CMT afirmó que este organismo no tiene ninguna ambición de gobernar el país en solitario".



Las manifestaciones fueron convocadas horas después de que el CMT nombrara a Albert Pahimi Padacké como primer ministro para el periodo de transición, que debería durar 18 meses, si bien la 'hoja de transición' publicada la semana pasada recoge que podría ser prorrogado al menos una vez.



Pahimi Padacké fue primer ministro de Déby entre 2016 y 2018, cuando abandonó el cargo tras la eliminación del mismo. El político, líder de la Agrupación Nacional de Demócratas Chadianos (RNDT-Le Réveil) quedó además en segunda posición en las presidenciales del 11 de abril, en las que Déby había obtenido un sexto mandato al frente del país.



"UNIÓN SAGRADA"



El nuevo primer ministro ha defendido su decisión de aceptar el cargo en una entrevista concedida a la emisora Radio France Internationale, en la que ha dicho que "la situación en el país exige que todos los chadianos se pongan por encima de toda consideración para hacer frente a los desafíos comunes", entre los que destacó "la paz y la estabilidad".



"La situación de Chad a día de hoy se mide en términos de unión sagrada entre los hijos del país para salvar a nuestra nación en peligro", ha sostenido, antes de reconocer que el CMT es objeto de controversia y críticas en el país africano. "La controversia forma parte de las cosas", ha destacado.



"Lo que no se discute es el interés de nuestro pueblo, su unidad, la estabilidad y la paz", ha manifestado el primer ministro, quien ha incidido en que "Chad es un parachoques en la lucha contra el terrorismo". "Si este dique falla, se sabe muy bien lo que eso representaría para Chad, su pueblo y África en general", ha advertido.



Por ello, ha incidido en que el país se encuentra "ante una situación excepcional que no permite cálculos políticos" y ha añadido que "hay momentos en la vida en los que hay que asumir desafíos en beneficio del pueblo". "Prefiero ser la garantía civil de la paz y la estabilidad en nuestro país", ha argüido.



"No hay que ver las cosas en términos de civiles y militares. Nuestra situación a día de hoy no pide este tipo de división entre militares y civiles. Hablo de unión sagrada entre los hijos de Chad para salvar la república y la nación", ha remachado, según la transcripción de la entrevista publicada por Radio France Internationale.



La muerte de Déby --quien estuvo en el poder desde 1990, tras encabezar un golpe de Estado que derrocó al dictador Hissène Habré-- en plena ofensiva del FACT supone un duro golpe para la estabilidad del país y de la región, debido a la importancia del país en la lucha contra el terrorismo internacional en el Sahel y la cuenca del lago Chad.