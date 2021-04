Ciencia.-Primer indicio de la silueta de una estrella espaguetizada

23/04/2021 Ilustración de un TDE (Evento de Disrupción de Marea). Astrónomos han observado por primera vez líneas de absorción espectral causadas por hebras de una estrella espaguetizada por un agujero negro. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SRON



Astrónomos han observado por primera vez líneas de absorción espectral causadas por hebras de una estrella espaguetizada por un agujero negro.



La mayoría de las estrellas de nuestro universo mueren por causas naturales. O explotan sus capas exteriores o simplemente se enfrían debido a la escasez de combustible, o podrían salir con una explosión en una explosión de supernova gigante.



Pero las estrellas que viven en la región interior de su galaxia podrían no tener tanta suerte. Corren el peligro de que el agujero negro supermasivo que acecha en el centro de la mayoría de las galaxias las rompa en finos filamentos. La extrema gravedad del agujero negro tira mucho más fuerte de un lado de la estrella que del otro lado que la destroza.



A los astrónomos les gusta llamar a este proceso espaguetificación, pero en las publicaciones científicas se apegan a regañadientes al término oficial Evento de Disrupción de Marea (TDE).



Después de que una estrella se ha transformado en una hebra de espagueti, cae más en el agujero negro, emitiendo una breve ráfaga de radiación.



Los astrónomos han detectado estas explosiones durante décadas y, basándose en la teoría, asumieron que estaban observando eventos de interrupción de mareas. Pero nunca han visto los ligamentos materiales reales, como en un objeto físico que no solo emite luz sino que también bloquea.



Ahora, un equipo internacional de astrónomos --incluido el autor principal Giacomo Cannizzaro y Peter Jonker del Instituto de Investigación Espacial SRON de Holanda / Universidad Radboud--, ha observado por primera vez líneas de absorción espectral mientras observa uno de los polos de un agujero negro. Ya era evidente que los agujeros negros pueden tener un disco de material acretado alrededor de su ecuador, pero las líneas de absorción sobre el polo de un agujero negro sugieren que hay una hebra larga envuelta muchas veces alrededor del agujero negro, como una bola de hilo: el ligamento material real de una estrella recién desgarrada.



Los investigadores saben que el agujero negro los mira desde su polo porque detectan rayos X. El disco de acreción es la única parte de un sistema de agujero negro que emite este tipo de radiación. Si miraran de frente, no verían los rayos X del disco de acreción. "Además, las líneas de absorción son estrechas", dice en un comunicado el autor principal de la investigación Giacomo Cannizzaro (SRON / Radboud University). "No se amplían con el efecto Doppler, como cabría esperar cuando se mira un disco giratorio".



