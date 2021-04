Pobreza de EEUU registró mayor alza desde inicio de la pandemia

(Bloomberg) -- La tasa de pobreza de Estados Unidos aumentó a 11,7% en marzo, el nivel más alto desde que comenzó la pandemia, tras registrar un aumento al final del año pasado cuando expiraron muchos beneficios gubernamentales, según un estudio.

Las estimaciones de marzo de 2021 indican que, sin ayuda adicional, muchas personas en EE.UU. continuaron sufriendo los impactos económicos del covid-19, según una investigación publicada el martes por los economistas Jeehoon Han, de la Universidad de Zhejiang, Bruce Meyer, de la Universidad de Chicago, y James Sullivan, de la Universidad de Notre Dame. Las proyecciones no captaron los beneficios proporcionados por el plan de rescate promulgado el mes pasado.

Su estudio mostró que la disminución en los niveles de pobreza observados hasta junio del año pasado puede explicarse principalmente por los cheques de estímulo entregados al comienzo de la crisis sanitaria. Las tasas comenzaron a aumentar nuevamente en el segundo semestre de 2020, particularmente entre los negros, los niños y aquellos con educación secundaria o inferior, dijeron los economistas.

En general, la tasa de pobreza del mes pasado fue 1,4 puntos porcentuales más alta que en marzo de 2020. El mayor aumento interanual fue entre los blancos, de 8,7% a 10,5%. La tasa para los negros sigue siendo de más del doble que la de los blancos, incluso después de caer durante el año.

Las estimaciones mensuales en el estudio sugieren que la cifra anual de la Oficina del Censo que se publicará en septiembre será más alta que la del último recuento oficial previo a la pandemia de 10,5% en 2019.

