Angelina Jolie y Brad Pitt, todas las claves de su polémico divorcio

MADRID, 17 (CHANCE)



Cuando Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron su separación en 2016 todo se vino abajo. Nadie podía creerse que un amor que había conseguido traspasar la pantalla se rompiese para siempre y el interés social que desató esta meditada decisión fue bestial. Ahora, 5 años más tarde el interés sigue siendo el mismo y las disputas judiciales entre ellos han crecido de manera desorbitada.



El motivo por el que ambos siguen con peleas judiciales no es ni más ni menos que por el bien de los hijos que tienen en común, ya que ambos están luchando por la custodia de ellos. Para entender bien este divorcio hemos recopilado las claves que hicieron que uno de los matrimonios más importantes de Hollywood llegara a su fin.



¿POR QUÉ SE DIVORCIARON?



Según la propia Angelina existían 'diferencias irreconciliables'. Muchos comentaron en aquel momento que podría haber sido la aparición de terceras personas una de las razones por las que ambos quisieran tomar caminos diferentes, pero rápidamente esa idea se disipó. Fue entonces cuando se empezó a hablar del malestar que existía en la unidad familiar, algo de lo que a día de hoy nos faltan muchos detalles.



LA RELACIÓN DE BRAD PITT CON SUS HIJOS



Por aquel entonces, los medios internacionales aseguraban que Angelina Jolie estaba cansada de la manera que tenía Brad de tratar a sus hijos, algo que superó la paciencia de la actriz y decidió romper por lo sano. Recordemos que la pareja tuvieron tres hijos biológicos en común (los mellizos Vivienne y Knox Leon y Shiloh), pero Jolie tenía ya adoptado a Maddox, además de Zahara y Paz Thien.



Angelina Jolie siempre puso ante todo a sus seis hijos y parece que esta mentalidad era algo que no compartía Brad. Lo que terminó por desestabilizar al matrimonio y causar lo que nadie nunca imaginaría, la ruptura final de dos de los actores más importantes de Hollywood.



LA FIRMA DE UN CONTRATO PRENUPCIAL



Cuando Angelina y Brad se casaron firmado nu contrato prenupcial por el que en caso de divorcio por infidelidad de uno de los dos, la persona que le fue desleal renunciaría a la custodia de los seis hijos en común. Aquí está uno de los grandes problemas a los que se enfrentan ambos y por lo que este divorcio está siendo eterno, ya que la actriz quiso desde un primer momento la guarda y custodia de los seis hijos.



LA RELACIÓN DE ANGELINA JOLIE CON SU SUEGRA, JANE PITT



Las diferencias entre ambas siempre fueron palpables. Discernían en la estética, ya que la madre de Brad Pitt siempre visitó a Shiloh con vestidos de hadas y princesas, algo que nunca le gustó a la actriz. Además, políticamente tampoco estuvieron de acuerdo, Jene Pitt mandó en su día una carta a un famoso periódico pidiendo que la gente no votara a Barack Obama porque apoya a los matrimonios homosexuales, algo que la actriz no vio con buenos ojos porque consideraba que estaba dando un mal ejemplo a sus nietos.



JENNIFER ANISTON, SU PRINCIPAL ENEMIGA



Angelia Jolie nunca soportó que Jennifer fuera la empareja de Brad Pitt y cuando ésta se tuvo que enfrentar a la muerte de su padre, el actor se puso en contacto telefónico para darle sus condolencias. Días más tarde Jolie se enteró de esa llamada y desde entonces se publicó que la pareja vivía separada por un ataque de celos