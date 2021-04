Taison vuelve a Internacional de Porto Alegre tras once temporadas en Ucrania

En la imagen, el jugador brasileño Taison(c), que deja el Shakhtar por el Internacional de Porto Alegre. EFE/Wolfgang Rattay/Archivo

Sao Paulo, 16 abr (EFE).- El delantero brasileño Taison Barcellos Freda volverá a jugar en el Internacional de Porto Alegre, después de once temporadas en el fútbol ucraniano, en el que militó en el Metalist y el Shakhtar Donetsk.

"Taison vuelve a casa", anunció este viernes el Inter, con el cual ha firmado un contrato para los próximos dos años.

Formado en el club Progresso, en el sureño estado de Rio Grande do Sul, Taison debutó en 2008 con Internacional y rápidamente se convirtió en un jugador fundamental para el conjunto colorado, con el que se proclamó campeón de la Copa Libertadores (2010) y de la Sudamericana (2008), entre otras conquistas.

Después inició su exitosa aventura en Ucrania, primero en el Metalist y después en el Shakhtar Donetsk, donde siguió sumando títulos a su extenso palmarés.

Este último club se ha convertido en los últimos años en el destino ideal de varios jugadores brasileños y Taison, de alguna forma, fue uno de los precursores de esa tendencia, pues estuvo nueve temporadas en el plantel ucraniano a un alto nivel.

En total fueron 400 partidos en el fútbol europeo con nueve participaciones en la Liga de Campeones.

Taison, de 33 años, también vistió la camiseta de la selección absoluta brasileña entre 2016 y 2018, año en el que fue convocado para el Mundial de Rusia, en el que la Canarinha cayó en los cuartos de final ante Bélgica.

Ahora regresa a Internacional para ocupar el hueco que ha dejado en la línea ofensiva el delantero uruguayo Abel Hernández, quien ha puesto rumbo al Fluminense de Río de Janeiro.

El equipo colorado, que este año dirige el técnico español Miguel Ángel Ramírez, intentará ganar la Liga brasileña que se le escapó la temporada pasada, cuando el título se le escurrió entre las manos en la última jornada frente al Flamengo.

También jugará la Copa Libertadores de 2021, que iniciará en el Grupo B junto con el Always Ready boliviano, el Deportivo Táchira venezolano y el Olimpia paraguayo.