Repunte del cobre se detiene ante dudas sobre la demanda

(Bloomberg) -- El cobre se disparó en los primeros dos meses de 2021 ante las expectativas de que alcanzaría niveles récord, y casi lo hizo a fines de febrero. Entonces, ¿por qué no ha seguido avanzando desde entonces?Los siguientes cuatro gráficos muestran cómo los indicadores físicos y financieros podrían estar volviéndose en contra del metal y amenazando con hacer caer los precios, incluso mientras los analistas dicen que el panorama a largo plazo sigue siendo fuerte. Los vientos en contra para el metal de referencia industrial evidencian la debilidad de la recuperación mundial de la pandemia.

Advertencias desde bodegas

Las existencias en las bodegas que siguen las bolsas en Londres y Shanghái han aumentado en las últimas semanas, lo que ayuda a aliviar las preocupaciones sobre la escasez de suministros. Los inventarios que monitorea la Bolsa de Metales de Londres se han expandido más del doble desde fines de febrero. Las existencias en la Bolsa de Futuros de Shanghái aumentaron durante nueve semanas consecutivas hasta principios de abril, en la racha más larga desde 2014.

Menor prima

También están surgiendo señales de debilitamiento en el apetito de China por el cobre extranjero. La prima del cobre Yangshan, un indicador de la demanda de importaciones de China, ha disminuido en más de 40% desde el máximo de este año.

La caída podría ser un precursor de una meseta más amplia en la demanda a medida que las economías emergen de la pandemia, según Ed Meir de ED&F Man Capital Markets.

Reducción del crecimiento crediticio

Uno de los grandes factores desfavorables para el cobre en las últimas semanas han sido las preocupaciones por una potencial reducción en el crecimiento del crédito en China, como parte de los esfuerzos de Pekín para evitar burbujas de activos. Eso también podría conducir a un debilitamiento en áreas de consumo claves, moderando el optimismo sobre las perspectivas después de que los inversionistas apostaron a que la reapertura de las economías y el masivo estímulo a nivel mundial alimentarían la demanda del metal.

“A medida que China reorganiza su economía en una senda liderada por los consumidores, es poco probable que el país continúe demandando la misma cantidad de productos básicos”, dijeron en una nota analistas de JPMorgan Chase & Co. inlcuida Natasha Kaneva.

Suministro de minas

Otra gran preocupación para el mercado del cobre es que el resurgimiento de los casos de coronavirus implique más cierres, lo que reducirá la demanda del referente económico. Aunque estas restricciones también podrían significar una disminución de la oferta a medida que las mineras luchan por mantener la producción, hasta ahora hay pocas señales de una desaceleración significativa de la producción.

Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, logró aumentar la producción durante el primer trimestre a pesar de un incremento en los contagios en Chile, señaló en entrevista el presidente de la cuprífera, Juan Benavides. El subsecretario de Minería chileno, Edgar Blanco, dijo que la nación espera poder superar tanto la pandemia como una serie de negociaciones salariales para aumentar la producción este año.

Aun así, hay señales de que los suministros podrían estar comenzando a estar bajo presión. En los últimos meses, la producción chilena ha sido inferior a los niveles del año anterior, y los analistas dicen que el gasto en infraestructura y proyectos de energía verde acabarán por aumentar la demanda. Citigroup Inc., por su parte, prevé que el cobre alcanzará un récord de US$10.500 la tonelada en tres a seis meses.

