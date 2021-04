La OEA cree que Ecuador dio una muestra de democracia para toda la región

La jefa de la misión de observación electoral de la OEA para las elecciones en Ecuador, la exvicepresidenta panameña Isabel Saint Malo, habla en rueda de prensa hoy, en Quito (Ecuador). EFE/ Elías L. Benarroch

Quito, 12 abr (EFE).- La jefa de la misión de observación electoral de la OEA, la exvicepresidenta panameña Isabel Saint Malo, consideró este lunes que Ecuador dio en las presidenciales del domingo una muestra de democracia para toda la región.

"Estamos muy contentos sí, por este país, que no solo da una muestra para el Ecuador, sino para toda la región", manifestó en declaraciones a Efe Saint Malo en una primera valoración acerca del transcurso del proceso electoral.

El candidato centroderechista Guillermo Lasso ganó las elecciones presidenciales celebradas el domingo, conforme al 99,27 % de las actas escrutadas, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano.

El aspirante presidencial del correísmo, Andrés Arauz, reconoció el triunfo de su contrincante y lo felicitó por ello, en un inusual gesto democrático en la historia reciente del país.

Al respecto, la jefa de la misión de la Organización de Estados Americanos, manifestó que "dio una gran muestra de democracia al reconocer el triunfo del presidente electo", a la vez que reconoció que el mensaje de Lasso fue "conciliador".

En una comparecencia previa felicitó al pueblo ecuatoriano por haber expresado su voluntad "de manera pacífica y participado masivamente de la jornada" de la segunda vuelta electoral.

Calificó de "salto cualitativo" los comicios en cuanto a "la calidad de sus procesos electorales", y resaltó que en medio de la pandemia la ciudadanía haya ha dado esa "muestra de madurez y de su deseo de enfrentar el futuro de la mano de la democracia".

La misión de observación, integrada por 77 personas, la más grande despachada por la OEA desde que se inició la pandemia, también felicitó al CNE por la organización de un proceso electoral "con un alto grado de complejidad" y en plena crisis sanitaria, y por el hecho de haber acogido buena parte de las recomendaciones hechas en la primera vuelta del 7 de febrero.

"Creo que se ganó en todo sentido, la democracia ganó, el civismo, el entendimiento, nosotros necesitamos en Latinoamérica seguir aprendiendo que podemos aceptar que tenemos puntos de vista diferentes y eso no significa que no nos podamos entender", añadió.

Por su parte, el Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la misión interamericana, Francisco Guerrero, expresó que con las elecciones, "se cerró un ciclo importante de la historia de Ecuador", y que por ello, "la OEA está orgullosa".

El día de la elección, los integrantes de la misión visitaron 354 recintos electorales y observaron 1.562 juntas receptoras del voto, en la mayor parte de las provincias del país.

Los observadores continuará acompañando el proceso hasta su conclusión con la proclamación de los resultados oficiales y tienen previsto presentar un informe preliminar en los próximos días.