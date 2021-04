Ciencia.-Las estrellas nacientes se expresan primero como bolas amarillas

13/04/2021 Un ejemplo de una bola amarilla (a la izquierda, en un círculo) y una burbuja (a la derecha, en un círculo) como se ve en las imágenes infrarrojas del Telescopio Espacial Spitzer de la NASA. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL-CALTECH.



Bolas amarillas descubiertas fortuitamente por astrónomos han proporcionado una nueva ventana única a los diversos entornos que producen estrellas y cúmulos estelares.



Han revelado la presencia de "viveros estelares" antes de que las estrellas infantiles emerjan de sus nubes de nacimiento, según la científica principal del Planetary Science Institute Grace Wolf-Chase.



"Las bolas amarillas son pequeñas características compactas que fueron identificadas en imágenes infrarrojas adquiridas por el Telescopio Espacial Spitzer durante discusiones en línea sobre el Proyecto de la Vía Láctea, una iniciativa en la plataforma de ciencia ciudadana en línea zooniverse.org, que pidió a los científicos ciudadanos que ayudaran a identificar características asociadas con jóvenes estrellas masivas de más de 10 masas solares", dijo en un comunicado Wolf-Chase, autora principal de una nueva investigación publicada en el Astrophysical Journal.



"Las primeras investigaciones sugirieron que las bolas amarillas son producidas por estrellas jóvenes cuando calientan el gas y el polvo circundantes del que nacieron".



Las bolas amarillas descubiertas por los científicos ciudadanos arrojan luz infrarroja en una etapa muy temprana en el desarrollo de los cúmulos de estrellas, cuando tienen "apenas" cien mil años. "Este es el punto en el que su presencia se revela por primera vez, pero permanecen incrustados en sus capullos de nacimiento polvorientos", dijo Wolf-Chase. "Esto nos permite vincular las propiedades de las estrellas con sus entornos de nacimiento, como si un ser humano estuviera dando a luz a un centenar de bebés a la vez".



La investigación muestra que la formación de cúmulos de estrellas (protocúmulos) de esencialmente todas las masas pasa por una etapa de bola amarilla. Algunos de estos protoglúmulos forman estrellas masivas de más de 10 masas solares que esculpirán sus entornos en "burbujas" a través de fuertes vientos estelares y una fuerte radiación ultravioleta, mientras que otros no lo harán. En el transcurso de un millón de años, las burbujas pueden expandirse a decenas de años luz de diámetro.



"También demostramos que podemos obtener información sobre las masas y edades de los cúmulos estelares en desarrollo a través de los 'colores' infrarrojos de las bolas amarillas solamente, sin otras observaciones extensas como la espectroscopia", dijo Wolf-Chase. "Esto es importante porque el tiempo de observación es limitado y si podemos decir mucho sobre miles de estos objetos a partir de unas pocas observaciones relativamente simples, es un gran ahorro de tiempo y nos ayuda a identificar bolas amarillas particularmente interesantes para futuras observaciones de mayor resolución".



Durante el curso de la búsqueda de "burbujas" en el Milky Way Project, los científicos ciudadanos utilizaron el panel de discusión del proyecto para etiquetar objetos pequeños y redondeados que parecen "amarillos" en las imágenes infrarrojas en color representativas.



"Los científicos inicialmente pensaron que estas podrían ser versiones muy jóvenes de las burbujas e incluimos la identificación de las bolas amarillas como un objetivo principal en una versión del Milky Way Project que se lanzó en 2016", dijo Wolf-Chase. "Esto resultó en la identificación de 6.176 bolas amarillas en más de un tercio de la Vía Láctea. Su apariencia 'amarilla' distintiva se relaciona con longitudes de onda que trazan moléculas orgánicas complejas y polvo cuando son calentadas por estrellas muy jóvenes incrustadas en sus nubes de nacimiento".



"Nuestro artículo analiza un subconjunto de 516 bolas amarillas y muestra que sólo alrededor del 20% de las bolas amarillas formarán las burbujas asociadas con estrellas masivas, mientras que alrededor del 80% de estos objetos señalan la ubicación de regiones que forman estrellas menos masivas", dijo Wolf-Chase.