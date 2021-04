FundéuRAE: el fallecimiento del duque de Edimburgo, claves de redacción

EPA/WILL OLIVER/Archivo

Madrid, 9 abr (EFE).- Con motivo del fallecimiento del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece a continuación una serie de claves para una buena redacción de las noticias relacionadas:

1. El título de "duque", en minúscula

La denominación "duque de Edimburgo" se escribe con minúscula inicial, de acuerdo con las normas de la ortografía académica para títulos nobiliarios, vayan o no acompañados del nombre de la persona que los ostenta. Esta norma se hace extensiva al resto de los títulos que poseía.

2. "Palacio de Buckingham" y otros edificios

Tal y como se explica en la "Ortografía de la lengua española", los sustantivos comunes que forman parte de los nombres de edificios y monumentos pueden escribirse con mayúscula o minúscula iniciales ("abadía de Westminster", "Palacio de Buckingham", "palacio de St. James", "palacio de Windsor").

3. Tratamientos protocolarios

Expresiones como su "alteza real", "majestad" o "excelencia" se escriben preferiblemente con minúsculas, especialmente cuando no van acompañadas del nombre propio.

4. "Gran Bretaña", "Reino Unido" e "Inglaterra", diferencias

El nombre oficial de este país es el "Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte", aunque lo habitual es utilizar su forma corta: el "Reino Unido".

"Reino Unido" no es sinónimo de "Gran Bretaña", pues esta última está formada por Inglaterra, Escocia y el país de Gales, mientras que el Reino Unido comprende Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

5. La expresión "funeral real", con minúsculas

Los nombres de actos son sustantivos comunes, de ahí que no sea necesario destacar expresiones como funeral real u otros actos fúnebres o solemnes con mayúsculas.

6. La "Marina" o la "Corona", con mayúsculas

Los nombres de instituciones, como la "Marina" o la "Corona", cuando alude al ‘órgano al que corresponde la jefatura del Estado’, se escriben con mayúsculas iniciales, tal y como se recoge en el "Diccionario de la lengua española".

7. "Cardiaco" y "cardíaco", formas válidas

El pasado mes, había sido operado de una dolencia cardíaca. Sobre este último adjetivo cabe señalar que, según explica el "Diccionario panhispánico de dudas", puede elegirse entre escribir con tilde o sin ella las palabras que contienen el sufijo "-íaco"/"-icaco". La pronunciación más tradicional es la que se corresponde con la grafía acentuada ("cardíaca"), pero es igualmente apropiada la acentuación llana "-iaco" ("cardiaca"). Si bien en Hispanoamérica se emplea comúnmente la acentuación esdrújula, en el español de España se prefiere la pronunciación llana.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.