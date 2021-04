Un profesor surcoreano pionero de los vehículos autónomos

Repite con palabras clave correctas ///Yongin, Corea del Sur, 3 Abr 2021 (AFP) - Décadas antes de que los gigantes Tesla y Google se lanzaran en la carrera de los vehículos autónomos, un profesor surcoreano perfeccionó un vehículo sin conductor, que probó en varios países antes de abandonar sus investigaciones.El automóvil de Han Min-hong, de 79 años, surgió en en 1993, o sea una década antes de la creación de Tesla por Elon Musk.Dos años más tarde sin nadie al volante, su vehículo recorrió la autopista más frecuentada del país a lo largo de los 300 kilómetros que separan Seúl de la ciudad portuaria de Busan. Un computador de oficina equipado con una pantalla y un teclado, se encontraba en la silla del conductor mientras Han estaba en la parte de atrás."Era extraordinario", recuerda el inventor que, con su equipo de apasionados, consagró horas a ese "proyecto inédito".En esta época, Corea del Sur, más inclinada a la industria pesada, estaba aun lejos de convertirse en la potencia tecnológica en que se convirtió después. Sus proyectos eran vistos como arriesgados. Algunos se preocupaban por saber si tenía seguro de vida y si su esposa estaba al corriente de sus "locas actividades". - "Audaz y arriesgado" - El profesor estaban tan convencido de que sus automóviles eran seguros, que casi nunca se ponía el cinturón de seguridad.El gobierno, que no veía interés en su proyecto, dejó de financiar sus investigaciones en la Universidad de Corea. Hoy la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk es un mastodonte mientras Han solo tiene un empleado en su pequeña empresa en Yongin (sur de Seúl), en la que desarrolla sistemas de alerta para vehículos autónomos.Musk es "formidable y excepcional", afirma Han, con admiración. Pero lamenta que su invento hubiera podido facilitar a Corea del Sur dominar ese sector en la actualidad.Raj Rajkumar, profesor de ingeniería en el Instituto de robótica de la universidad Carnegie Mellon, en Estados Unidos, observó para la AFP las imágenes de los años 1990. Para él no hay duda alguna de que "forman parte de los mejores trabajos efectuados en materia de vehículos autónomos en esa época"."El profesor y su colega ni siquiera están sentados en el lugar del conductor", era "muy audaz y arriesgado", según él. A su parecer es lamentable que el financiamiento del proyecto hubiera cesado, pues "mirándolo desde ahora, no fue sin duda una decisión razonable".La Universidad de Corea califica a Han de "pionero y héroe en la escena internacional de la inteligencia artificial". El profesor también concibió el primer sistema de navegación automóvil de Corea del Sur y un mini-helicóptero que prefiguraba a los drones. - Un genio - Es considerado en su país como un genio avanzado a su tiempo y los videos de los años 1990 fueron vistos más 1,5 millones de veces desde su publicación en YouTube en febrero pasado.Los vehículos autónomos son objeto ahora de una amarga disputa tecnológica. Gigantes como Alphabet, casa matriz de Google, gastan miles de millones de dólares en ese mercado promisorio.El año pasado, Tesla anunció que estaba "muy cerca" del nivel 5 de la tecnología de conducción autónoma, lo que corresponde a una autonomía total. Para Han se trata de un nivel comparable al logrado por sus trabajos en los años 1990. "Como Tesla es considerado el mejor automóvil del mundo, si la ocasión se presenta, me gustaría comparar nuestra tecnología con la suya", añadió. El sueño sería ver ambos modelos circular por Bugak Skyway, carretera estrecha y sinuosa que pasa sobre una montaña en el norte de Seúl. "Por supuesto, Tesla invirtió mucho en los ensayos, y por lo tanto es posible que esa tecnología sea más sofisticada", considera."Pero no debería de haber muchas diferencias en el funcionamiento básico", agregó. Sin embargo, para él la tecnología tiene sus límites: la verdadera autonomía en materia de conducción es casi inalcanzable pues los vehículos no pueden adaptarse tan bien como los humanos ante las situaciones imprevistas.Para Han, los vehículos autónomos serán ampliamente utilizados para el transporte de mercancías y no tanto para el de personas. cdl/slb/dan/eg/me -------------------------------------------------------------