Fútbol.- Laporta será investido presidente del Barça este miércoles

08/03/2021 Joan Laporta celebra junto a miembros de 'Estimem el Barça' su victoria en las elecciones presidenciales del domingo 7 de marzo de 2021 DEPORTES FCB



Firmó el aval ante notario de madrugada: "No he sufrido, sabéis que soy optimista"



BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)



El ganador de las elecciones del FC Barcelona Joan Laporta será investido presidente, de nuevo tras serlo previamente entre 2003 y 2010, este miércoles en el Camp Nou tras reunir junto a los miembros de su Junta Directiva el aval económico necesario.



Laporta y sus compañeros de candidatura, que conformarán la nueva Junta Directiva del FC Barcelona, ya tienen el aval del 15 por ciento del último presupuesto, un total de 124,6 millones de euros, que han presentado ante LaLiga para poder tomar posesión de los cargos.



"Ha ido todo muy bien. El miércoles lo enviaremos a LaLiga, falta el último trámite. Lo que hay es alegría. La alegría que queremos que vuelva al Barça", reconoció Laporta, presidente electo, ante los medios a la salida de la notaría en la madrugada del martes al miércoles.



Quien será de nuevo presidente blaugrana de manera oficial a partir de este mismo miércoles apuró los plazos para conseguir el aval necesario, que debe ser depositado y aprobado por LaLiga durante este día. "No he sufrido, sabéis que siempre soy optimista. Hemos salido tarde porque la ocasión lo merecía", reconoció Laporta.



Una toma de posesión presidencial prevista para este miércoles por la tarde, a las 18.00 horas, en el Camp Nou y con unos 300 invitados que asistirían a la puesta de largo de Joan Laporta, quien ya hizo en el Auditori 1899 su primer discurso presidencial.



Fue tras ganar los comicios, el domingo 7 de marzo. Desde entonces, Laporta y los suyos han estado buscando reunir el aval necesario para cumplir con los Estatutos del club, que obligan a presentar, de forma mancomunada entre los miembros de la Junta, ese 15 por ciento del presupuesto como garantía.



La salida de la candidatura y de la próxima Junta, conocida el pasado fin de semana, de Jaume Giró obligó a Laporta a buscar ayuda --encontrada en la empresa Audax Renovables, con su vicepresidente Eduard Romeu entrando en la Junta blaugrana-- para completar ese aval. Giró iba a ser el vicepresidente económico y líder de esa área, clave en la situación actual de la entidad. Ahora, sería Romeu el hombre fuerte de la parcela económica.