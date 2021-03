Paraguay está "insatisfecho" con la respuesta del mecanismo Covax

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. EFE/Martín Crespo/Archivo

Asunción, 16 mar (EFE).- El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, dijo este martes ante sus homólogos en la cumbre de Prosur que su país está "insatisfecho" con la respuesta del mecanismo multilateral Covax al no haber recibido ninguna vacuna por esa vía, pese a que las remesas correspondientes fueron ya abonadas.

"A pesar de que hemos pagado en octubre, a través de Covax, la compra de más de 4 millones de vacunas, hasta hoy no hemos recibido una sola vacuna a través del mecanismo", expresó el mandatario en la VI Reunión Extraordinaria de Presidentes del Foro para el Progreso y la Integración de América del Sur (Prosur), que se celebró de forma virtual.

"Hago un fuerte llamado a los organismos multilaterales y a los países desarrollados para que permitan una distribución justa y equitativa de un bien de carácter global imprescindible para superar esta crisis, que son las vacunas", recalcó.

Paraguay, uno de los primeros países en tomar medidas para controlar la pandemia y también en contribuir con fondos a este mecanismo, sigue a la espera de recibir a lo largo de esta semana un primer lote de 36.000 vacunas del Covax.

Al país, en alerta roja sanitaria ante el aumento de contagios, solo han llegado 4.000 de la rusa Sputnik V; una donación de Chile de 20.000 dosis de la china Sinovac y otra de Emiratos Árabes Unidos, de 3.000 dosis de la china Sinopharm.

Todas ellas han sido destinadas al personal sanitario.

Hasta el momento han sido vacunadas 11.907 personas, según datos del Ministerio de Salud, y las autoridades siguen recurriendo a la diplomacia para lograr acceder al mercado de vacunas.

En ese sentido, tras la reunión de Prosur, el canciller, Euclides Acevedo, dijo a los medios que el Gobierno seguirá insistiendo para que Covax cumpla su parte, al mismo tiempo que se conversará con otros países para conseguir abastecimiento de vacunas.

"Yo he hablado con la mayoría de los cancilleres... de la India, de Emiratos Árabes Unidos, de Taiwán... A todos les estamos diciendo que la multilateralidad por la que apostamos al comienzo, que es Covax, no satisface nuestras espectativas", expuso Acevedo.

Acevedo subrayó que el acceso a las vacunas es "una urgencia" y aclaró también que la falta de vacunas en el país no es por un problema de dinero, sino porque no existe disponibilidad en el mercado.

Y recordó que sin la inmunización de la población tampoco se podrá conseguir una verdadera recuperación económica, que fue otro de los temas tratados durante la cumbre de Prosur.

"HUMO Y CENIZA"

En ese acto, en el que también intervino el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, se expusieron propuestas de reactivación económica para la región que, a juicio de Acevedo, serán "humo y ceniza" si no hay vacunas.

"El presidente Abdo, además de hacer una reseña de nuestra situación económica, hizo hincapié en que de nada van a servir los proyectos formulados por el BID mientras no superemos el tema de la pandemia", dijo Acevedo.

Quien agregó que "el tema de la pandemia se va a superar con disciplina ciudadana, pero sobre todo con vacunas".

Paraguay registra desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso de coronavirus, más de 181.000 contagios, con 3.517 muertos y 150.870 recuperados.