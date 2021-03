Fútbol/Champions.- Luka Modric: "Hemos demostrado que todavía hay mucha hambre en este equipo"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, celebró el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras eliminar al Atalanta italiano tras "un partido muy exigente" y en el que cree que dejaron claro que "todavía hay mucha hambre en este equipo".



"Lo importante era pasar a cuartos, que no lo conseguíamos desde hace dos años. Hemos demostrado esta noche que todavía hay mucha hambre en este equipo y que quiere seguir ganando", comentó Modric tras el partido al micrófono de 'Movistar+'.



El '10' reconoció que el 1-0, producto de un robo suyo tras un error en la salida de balón rival, llegó "en un momento muy importante" del partido. "Sabíamos que teníamos que presionar para meter gol y que nos diese más confianza para el resto del partido", añadió.



"Fue un partido muy exigente. El Atalanta corre mucho y presiona en todo el campo, todo el partido. Teníamos que estar al mismo nivel físicamente y también con el juego y el balón. Hemos hecho todo esto desde el inicio y estamos muy contentos por el pase a cuartos", subrayó el internacional.



A nivel personal, confesó que se siente "muy bien", bromeando con su edad. "Siento que tengo 27 años", indicó con una sonrisa. "Siempre digo que no hay que mirar los años sino lo que el jugador hace en el campo. Yo con mi físico y con todo lo que he logrado todavía tengo hambre para seguir haciendo las cosas bien y competir al nivel más alto", zanjó.